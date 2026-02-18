特別国会きょう召集 東海地方の新人議員らも初登院 ｢頂いた票にお応えする｣｢ 託して良かったと言ってもらえるよう｣午後には総理大臣指名選挙
きょう特別国会が召集され、2月8日投開票が行われた衆議院選挙で当選した、東海地方の新人議員らが初登院しました。
（越智駿平記者）
「午前8時です。国会の正門が開かれました。新人議員たちが続々と初登院していきます」
特別国会がきょう召集され、国会には朝早くから初当選を果たした新人議員らが続々と登院しました。
初登院に自民党の新人議員は…
今回の衆院選では、自民党が戦後最多の316議席を獲得し、東海３県と静岡県では39人の自民党議員が当選（比例含む）。このうち11人が新人です。
（自民 岐阜4区選出 加藤大博氏）
「地域のために一生懸命頑張ります」
（自民 愛知3区選出 水野良彦氏）
「頂いた9万8388票にちゃんとお応えする」
野党の新人議員は
また、巨大与党と対峙する野党の新人議員は…
（国民 比例東海ブロック 野村美穂氏）
「私に託して良かったと言ってもらえるように努力していきたい」
午後に行われる総理大臣指名選挙を受けて、第2次高市内閣が発足する見通しです。