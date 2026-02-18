結婚はまだ遠い？『トッケビ』俳優イ・ドンウク（44）、自虐恋愛トーク「女性からアプローチない」

俳優のイ・ドンウク（44）がセルフディスで笑いを誘った。

2月17日、YouTubeチャンネル「DdeunDdeun」には「4回目の旧正月連休は言い訳で」というタイトルの動画が公開された。

動画には俳優のイ・サンイ、イ・ドンウク、ナム・チャンヒがゲストとして出演し、トークを繰り広げた。

MCのユ・ジェソクがイ・サンイに「結構モテたんじゃない？」と話を振ると、イ・サンイは「そういう話は聞きますが、直接アプローチされたことはありません」と率直に答えた。さらに「“面白い”“楽しい”とは言われるけど、“会いたい”という話はなかった」と付け加えた。

これにイ・ドンウクも「僕もそういう話はない」と語り、「性格が悪いって噂が広まったのかな？」と自虐気味にコメントし、笑いを誘った。

（画像＝「DdeunDdeun」）1枚目ユ・ジェソク（左）とイ・ドンウク

ユ・ジェソクは「納得できる。自己客観視がよくできている」と同意。イ・ドンウクは「普通は“僕、性格悪くないですよ”って言うけど、それも言えない」と続け、再びスタジオを笑わせた。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ドンウク プロフィール

1981年11月6日生まれ。韓国・ソウル出身。1999年に芸能界入りした。主演ドラマ『マイガール』（2005年）、『女の香り』（2011年）、『ホテルキング』（2014年）などで人気を集め、2016年の大ヒットドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の美しき死神として俳優人生の第2章を迎えた。2019年にはオーディション番組『PRODUCE X 101』で国民プロデューサー代表を務め、『トッケビ』で恋人役を演じた女優ユ・インナと再びドラマ『真心が届く』で恋人役として共演。2020年には自身が司会を務めるトーク番組『イ・ドンウクはトークがしたくて』に出演。