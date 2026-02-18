TWICE・サナ、“全方位完璧”な反則級ビジュアルでファンを虜に！「超絶可愛い」「クゥゥ〜」

TWICEのサナがどこから見ても完璧な美貌を披露した。

TWICEのサナが2月17日、自身のインスタグラムを更新。絵文字とともに近況ショットを投稿した。

【写真】サナ、スポブラ姿で際立つ“ボリューム感”

公開された写真には、鏡越しに自撮りをするサナの姿が収められている。白地に大きな赤いさくらんぼ柄が散りばめられた、華やかなホルターネック風のトップスを着用したサナは、可愛らしい表情を浮かべている。

上下を反転させても美しい“全方位完璧”のビジュアルに加え、アップショットでは火照ったようなメイクが際立ち、キュートさと色っぽさを併せ持つ魅力で見る者を虜にした。

この投稿にファンからは「クゥゥ〜」「超絶可愛い」「プリンセス」「反則でぇーーーす」「天才」といった絶賛のコメントが寄せられている。

（写真＝サナInstagram）

なお、サナが所属するTWICEの日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）は、2月4日に日本1stフルアルバム『PLAY』をリリースした。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。