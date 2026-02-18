交通事故を装った“不謹慎”商品PRで炎上の『キム秘書』女優、車のトラブルで足止め「めちゃくちゃ」

女優のファン・ボラが、車のトラブルで予定が狂ったと明かした。

交通事故を思わせる演出を用いた商品PR動画が物議を醸した直後の出来事でもあり、車をめぐる話題が続いた形だ。

2月17日、ファン・ボラは自身のYouTubeチャンネルに「4年目の初心者ママ ファン・ボラのピリ辛里帰り訪問記｜名節Vlog、釜山のグルメ店、息子の育児」というタイトルの動画を投稿した。

動画でファン・ボラは、両親と息子を連れて百貨店を訪れた。「週末に誕生日プレゼントを買いに来た。明後日が（父の）誕生日なので、百貨店に遊びに来た」と説明している。

しかし、買い物を終えて再びカメラを回したファン・ボラは疲れた様子だった。「母と父は息子と一緒にタクシーに乗って急いで帰宅した。車のバッテリーが上がってしまい、今は動けない」と明かした。

続けて、「保険会社を呼んだ。午後6時30分に約束があったのに、夕食の予定も完全にダメになった。今は本当にめちゃくちゃ。車を呼んで移動して、夫が今向かっている。ぐちゃぐちゃな1日になった。釜山旅行も行けないかもしれない。これで行けるのか」と不満を吐露した。

その後、保険会社の担当者が到着し、5分ほどで状況は解決。車も復旧し、ファン・ボラは家族とともに車で釜山へ移動できたという。

ファン・ボラをめぐっては、交通事故を装った商品PR動画を投稿したことで批判を受け、過去の飲酒運転歴も取り沙汰された。本人は「慎重さに欠けた姿をお見せして申し訳ない。今後このようなことがないよう反省し、努力する」と謝罪していた。

◇ファン・ボラ プロフィール

1983年10月2日生まれ。釜山出身。2003年にSBSの10期公開採用タレントとしてデビュー。ドラマ『マイガール』（05）、『ラブレイン』（12）、『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転!〜』（17）、『キム秘書はいったい、なぜ？』（18）、『ハイエナ-弁護士たちの生存ゲーム』（20）などに出演。プライベートでは10年交際した俳優キム・ヨンゴンの息子でハ・ジョンウの弟キム・ヨンフンと2022年11月6日に結婚し、翌年11月に人工授精による妊娠を発表。2024年5月23日に男児を出産した。