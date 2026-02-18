「崩壊3rd」よりキアナ・カスラナが「ドン！烈火の願い星」の姿でフィギュア化。2027年4月に発売
【キアナ・ドン！烈火の願い星】 2027年4月 発売予定 価格：29,000円
2027年4月 発売予定
グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「キアナ・ドン！烈火の願い星」を2027年4月に発売する。価格は29,000円。
本商品はアクションゲーム「崩壊3rd」のキャラクターキアナ・カスラナが「ドン！烈火の願い星」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。
躍動感あふれるダイナミックなポージングが採用され、風になびく銀白色のロングヘアとリボンが美しいレイヤー感が演出されている。配色には中華風モチーフと装甲デザインを融合させ、メタリックカラー、パール塗装、グラデーションなど多彩な塗装表現で異なる素材の違いや華やかな色彩が表現されている。
また、赤を基調とした衣装部分には特殊塗装が施され、ゲーム内に近い華やかな光沢感が表現されている。太鼓モチーフの専用台座には、可愛らしいマスコット「お餅」を組み合わせている。
「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」と「miHoYo公式ショップ」では購入特典として「キアナ装甲 ドン！烈火の願い星」予約専属特典アクリルスタンドが付いてくる。
キアナ・ドン！烈火の願い星
2027年4月 発売予定
価格：29,000円
スケール：1/7
サイズ：全高約240mm（台座含む）
「キアナ装甲 ドン！烈火の願い星」予約専属特典アクリルスタンド
