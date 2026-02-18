「モーニング娘。」の6期メンバーで、歌手・タレントとして活動している藤本美貴さん。2009年に庄司智春さんと結婚し、現在は3児の母として仕事も育児も奮闘中です。そこで今回は、そんな藤本さんの著書『まいにち生き返る ミキティ語録2』から一部を抜粋し、前向きな気持ちになれる言葉をお届けします。

自虐なのか、「そんなことないよ」待ちなのか……

すごく優秀な子どもなのに、「いや、うちの子なんかこれだからさあ」って話をされたら、私は絶対「そんなことないじゃん」って言いません。

自虐なのか、「そんなことないよ」待ちなのかわからないけれど、どっちにしても面倒くさいよって思う。

「そんなことないよ」って思ってないのに、「そんなことないよ」って言う人もいますよね。そんなときは「いや、思ってないでしょ」って普通に言います。

「こう言ってほしいんだろうな」っていう会話の仕方は、面倒くさいからやめたほうがいい。

こっちがいろいろ考えるのが面倒くさい

でも、たまにそういうふうに言ってほしいわけじゃなくても、そんな会話になるときってありますよね。

「そんなことないよ」って言ってほしいわけじゃないんだけれど。

私だったら「いや、そうじゃなくて。話、聞いてくれない？」って言います。

こっちがいろいろ「どっちだろう？」って考えるのが面倒くさい。

「すみません」って言えるか言えないか

子どもが周りに迷惑をかけると、「子持ち様」って言われて肩身が狭くなる気持ちもわかるし、「子持ち様」って言いたくなる人の気持ちもわかる。

ただ、子持ちじゃなくてもいい人もいればいやな人もいるし、子持ちにもいい子持ちといやな子持ちがいるんですよね。



たとえば、電車で子どもが泣いていても、ほうっておいたり、「すみません」ってひとこと言えばいいのに、言わない。そういうのを見ると「子持ち様」って言われるのもわかる。

一方で、めちゃくちゃ遠慮する人もいる。

配慮の仕方ひとつで全然変わる

「子どもがやったことだからしょうがない」で済ませるのもよくないし。

でも実際、子どもがやったことだからしょうがないっていう部分もある。

ただ、配慮の仕方ひとつで全然変わるから、それは忘れずに気をつけていきましょう、と思います。

