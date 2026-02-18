3児の母・藤本美貴「周りの目は配慮の仕方ひとつで全然変わる。だから、子どもが迷惑をかけたときに言うべき＜ひとこと＞は…」
「モーニング娘。」の6期メンバーで、歌手・タレントとして活動している藤本美貴さん。2009年に庄司智春さんと結婚し、現在は3児の母として仕事も育児も奮闘中です。そこで今回は、そんな藤本さんの著書『まいにち生き返る ミキティ語録2』から一部を抜粋し、前向きな気持ちになれる言葉をお届けします。
【書影】40歳を迎え、パワーアップし続けるミキティの言葉を集めた『ミキティ語録』第２弾。藤本美貴『まいにち生き返る ミキティ語録2』
自虐なのか、「そんなことないよ」待ちなのか……
すごく優秀な子どもなのに、「いや、うちの子なんかこれだからさあ」って話をされたら、私は絶対「そんなことないじゃん」って言いません。
自虐なのか、「そんなことないよ」待ちなのかわからないけれど、どっちにしても面倒くさいよって思う。
「そんなことないよ」って思ってないのに、「そんなことないよ」って言う人もいますよね。そんなときは「いや、思ってないでしょ」って普通に言います。
「こう言ってほしいんだろうな」っていう会話の仕方は、面倒くさいからやめたほうがいい。
こっちがいろいろ考えるのが面倒くさい
でも、たまにそういうふうに言ってほしいわけじゃなくても、そんな会話になるときってありますよね。
「そんなことないよ」って言ってほしいわけじゃないんだけれど。
私だったら「いや、そうじゃなくて。話、聞いてくれない？」って言います。
こっちがいろいろ「どっちだろう？」って考えるのが面倒くさい。
「すみません」って言えるか言えないか
子どもが周りに迷惑をかけると、「子持ち様」って言われて肩身が狭くなる気持ちもわかるし、「子持ち様」って言いたくなる人の気持ちもわかる。
ただ、子持ちじゃなくてもいい人もいればいやな人もいるし、子持ちにもいい子持ちといやな子持ちがいるんですよね。
（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）
たとえば、電車で子どもが泣いていても、ほうっておいたり、「すみません」ってひとこと言えばいいのに、言わない。そういうのを見ると「子持ち様」って言われるのもわかる。
一方で、めちゃくちゃ遠慮する人もいる。
配慮の仕方ひとつで全然変わる
「子どもがやったことだからしょうがない」で済ませるのもよくないし。
でも実際、子どもがやったことだからしょうがないっていう部分もある。
ただ、配慮の仕方ひとつで全然変わるから、それは忘れずに気をつけていきましょう、と思います。
※本稿は、『まいにち生き返る ミキティ語録2』（CEメディアハウス）の一部を再編集したものです。