2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」が、2026年4月1日以降段階的に施行される予定です。しかし、年金制度になんとなく疑問を持っているという方も多いのではないでしょうか。確定拠出年金アナリストの大江加代さんは「誤解にもとづいた炎や煙は私たちの心に『年金はあてにならない』というイメージを強く残し、老後への不安から現在の暮らしを楽しむという幸福を奪うことさえあり、非常にもったいないこと」と指摘しています。そこで今回は、夫の故・英樹さんとの共著『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』より、一部を抜粋してお届けします。

【書影】新たに法改正の時期を迎えた年金制度の解説など、大幅に加筆修正！大江英樹、大江加代『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』

* * * * * * *

年金で損得を考えても意味はない

世の中の多くの人は「年金は保険である」ということに気付いておらず、「年金は貯蓄だ」と思っている人が多いのです。年金が貯蓄だと勘違いしているとどんな不都合が生じるでしょう。それは年金を「損得」で考えてしまうことです。

よく「年金は何歳から受け取れば得か？」みたいな記事が雑誌などに出ることがありますが、年金を損得で考えても意味はありません。年金は保険ですから一番大切なのは「損得」ではなくて「安心感」なのです。

保険に入るのは、何か悪いことが起きた場合でも金銭的な補償が得られるという安心感を得るためですよね。でも、もしその悪いことが起こらなければ払った保険料は無駄になります。

しかし、それは必ずしも無駄とは言い切れません。万が一に備える安心感を買ったと思えば誰もが納得できるはずです。

大切なのは損得ではなく…

年金も同じで「どんなに長生きしても死ぬまで年金が受け取れる」という安心感が大切なのです。

仮に１００歳まで生きれば65歳から支給される年金は35年間受け取ることができます。

でももし60歳になる少し手前で死んでしまえば、年金は１円も受け取ることができませんから、それまでに40年近く払った保険料は無駄になり、損です（残された家族がいれば、遺族年金は支給されますが）。でも死んでしまえば損も得も関係ありません。

大切なのは損か得かではなくて、何歳まで長生きしても生活することができるという安心感にあるのです。

年金の本質

サラリーマンであれば平均的には１人あたり月額で約15万円程度の年金が支給されます。共働きで２人とも厚生年金に入っていれば、給与の額によって変わりますが大雑把に言えば、この倍の約30万円になります。

また夫婦のどちらかが働いていない場合、いわゆる専業主婦（夫）で世帯主の被扶養者になっている場合は、その専業主婦（夫）については基礎年金部分だけが支給されますので月額で約23万円になります。（※令和７年度年金額改定 厚生労働省より https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf）



（写真提供：Photo AC）

この金額が多いか少ないかは、その人のライフスタイルによって変わってくるでしょうが、厚生労働省が調査した「２０２３年 国民生活基礎調査」によれば、収入に占める年金の割合が１００％という世帯が41.７％となっていますから、年金収入だけで暮らしている世帯が半数近くあるということになります。これが終身で支給されるという安心感は、とても大きいのではないでしょうか。年金の本質は“保険”なのです。

※本稿は、『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。