ヤマザキマリ　モロッコで出会った、日本人女性と大恋愛の末結婚そして離婚したという男性。彼が「日本の女性が理想的」と話す理由は、予想とは違い…

仕事で訪れたモロッコで、日本人女性と大恋愛末結婚・離婚したという通訳の男性と知り合ったマリさん。思い出の中で生きていくしかないと語る男性に、「まだ若いし出会いはある」と慰めたところ――。（文・写真＝ヤマザキマリ）

モロッコでの出会い

先日、仕事で訪れたモロッコで知り合った通訳の男性は、以前4年ほど日本の大学に留学していたことがあり、その時に知り合った日本人女性と大恋愛の末結婚したのだという。携帯の画面越しにウェディングドレスと和式の打ち掛け姿で微笑む新婦を私に見せながら、「素敵な女性でしょう？」と微笑みが止まらない。

ところがそれからわずか1年後、男性の親が病気になり、モロッコへ戻らねばならなくなったのを理由にその女性とは離婚してしまったのだという。

当初は妻も一緒にモロッコで暮らす予定で仕事も辞め、飛行機のチケットまで取っていたのに、出発間際に彼女の両親から、老齢の自分たちをおいて日本から出て行かないでほしい、相手と別れてほしいと泣きつかれたのだそうだ。

「あんなに素晴らしい女性にはもう出会えません」、と男性は深いため息をついた。

とはいえ男性にしてみれば、両親と縁を切ってまで、妻に自分の国に来てほしいとはとても強制できなかったという。

女性は家庭を守っていればよい

もう思い出の中で生きていくしかないと寂しそうにしているその人に、「大丈夫ですよ。まだ若いんだから、そのうちここでも新しい恋愛があるかもしれないじゃないですか」とその場を取り繕ったが、「いえ。この国の女性は私には無理です」と即答された。

「元妻は、穏やかで、知性と教養にあふれるビジネスウーマンだった。あんな女性にこの国で出会う可能性なんてありません」と断言された。

女性の知性や教養、ましてや自立が重んじられない男性優位の国では、確かに彼の言う通りなのかもしれない。私も何年か中東で暮らした経験があるが、結婚していながら社会の一線で仕事をし、同時に子育てもしているような女性にはひとりも出会わなかった。いたとしても、稀有なことは確かだろう。

教養があり、自立している女性は、男性の自意識を脅かすから結婚も難しい。社会を背負って立つのは男性の仕事であり、女性は家庭を守っていればよいという考え方は、昔の日本でも当たり前だったが、国によってはいまだに根強く浸透しているようだ。

日本人女性の《我慢強さ》は過去の美徳？

そういえば、日本人女性と付き合った経験のある外国人は、その後も、穏やかで、静かで情動を抑え、我慢強い日本人女性を選ぶ傾向にあると聞いたことがある。

ところが、そのモロッコ人の男性曰く、「日本人女性が我慢強い？ それは違います。情動も抑えない。モロッコ人女性のほうが我慢強い」とのこと。

かつてイスラム圏の女性たちの間ではテレビドラマの『おしん』が耐え忍ぶ女性の象徴として大流行し、エジプトでは停電で放映されなかった日にはテレビ局の前に抗議する人が集まったというが、今やこの人のように、それを女性の美徳と捉えない男性が増えつつあるということだろうか。

「裏と表がなく、考えていることをはっきり言える女性がいい。我慢なんてするのは逆によくない。だから日本人の女性は理想的」と男性は笑っていたが、日本人女性は我慢強くない、という彼の言葉に時代の変化を感じた。