水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第16話「町一番の嫌われ者」が2月18日、放送される。

【写真】ゴミ屋敷に驚く右京と薫

ゲスト出演は、横山めぐみさん。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、2月18日放送回のネタバレを含みます。

第16話あらすじ

「町一番の嫌われ者」と噂され、トラブルメーカーとして近所で知られる佐藤淳子（横山めぐみ）という女性が、遺体で発見された。

付近に争った形跡があったため、警察は殺人の可能性も視野に捜査を開始。事件に興味を持った杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）は、現場付近にいたテニスサークルの学生から話を聞く。

すると、淳子は度々コートに現れ、熱心に練習を見ていたという証言が。

続いて、淳子の自宅を訪れた右京と薫は、中に入るのもままならないゴミ屋敷ぶりに愕然とする。

半グレ風の男とトラブル

近隣住民からの評判も最悪で、介護していた父親の病死を境に、ここ数年で様子がおかしくなったらしい。

また、半年ほど前には、半グレ風の男とトラブルを起こしていたという。



（『相棒 season24』／(c)テレビ朝日）

その場は居合わせた市役所の職員が収めたものの、男は「今度会ったら殺す」と捨てぜりふを残していたという。

一連の目撃情報が気になった右京と薫は、事情を聞くため淳子を助けた職員のもとを訪れるが…!?