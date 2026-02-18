「あんなこと言われてたら私だったら別れます」妻が帰ってこないまま1週間。女性部下に打ち明けると…【うちのツマ知りませんか？】（3）

吉岡康・ヨシ子夫妻は、結婚30年の熟年夫婦。仲良く暮らしていたはずですが、ある日「お醤油を買いに行ってくる」と出かけたヨシ子が、家に戻ってこなくなりました。康がパート先に話を聞いたところ、内緒でパートを辞めていたことが判明。さらに、ある男性客と「よからぬ噂」があったと聞き…。ヨシ子は、いったいどこへ行ってしまったのでしょうか。※本稿は、漫画家・野原広子さんの著書『うちのツマ知りませんか？』の一部を再編集したものです。

1話から読む

部下の宇野君

前回はこちら

ヨシ子が姿を消して帰ってこないまま１週間…

部下の宇野君が声をかけてくれた。

「あんなに奥さんの悪口言っていた？」

そんな覚えは…

「私だったら別れますね」

妻のことは心から愛しているし、感謝もしている。

夜寝る前には、お互いに感謝を伝えあっていたんだ。

励ましてくれた宇野君。

新居探しを助けてあげたっけ。

オレが浮気なんかするわけがない

浮気なんかするわけない。

ヨシ子も納得したはずだ。

でも。

ごみ箱に入っていたのは…

次回へ続く

※本稿は、『うちのツマ知りませんか？』（オーバーラップ）の一部を再編集したものです。