「あんなこと言われてたら私だったら別れます」妻が帰ってこないまま1週間。女性部下に打ち明けると…【うちのツマ知りませんか？】（3）
吉岡康・ヨシ子夫妻は、結婚30年の熟年夫婦。仲良く暮らしていたはずですが、ある日「お醤油を買いに行ってくる」と出かけたヨシ子が、家に戻ってこなくなりました。康がパート先に話を聞いたところ、内緒でパートを辞めていたことが判明。さらに、ある男性客と「よからぬ噂」があったと聞き…。ヨシ子は、いったいどこへ行ってしまったのでしょうか。※本稿は、漫画家・野原広子さんの著書『うちのツマ知りませんか？』の一部を再編集したものです。
* * * * * * *
部下の宇野君
ヨシ子が姿を消して帰ってこないまま１週間…
部下の宇野君が声をかけてくれた。
「あんなに奥さんの悪口言っていた？」
そんな覚えは…
「私だったら別れますね」
妻のことは心から愛しているし、感謝もしている。
夜寝る前には、お互いに感謝を伝えあっていたんだ。
励ましてくれた宇野君。
新居探しを助けてあげたっけ。
オレが浮気なんかするわけがない
浮気なんかするわけない。
ヨシ子も納得したはずだ。
でも。
ごみ箱に入っていたのは…
※本稿は、『うちのツマ知りませんか？』（オーバーラップ）の一部を再編集したものです。