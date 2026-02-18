「流石ダルちゃん」ダルビッシュ有の妻・聖子さん、夫からのバレンタインギフトを報告「素敵なご夫婦」
レスリング女子元日本代表のダルビッシュ聖子（山本聖子）さんは2月16日、自身のInstagramを更新。夫でサンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有選手からバレンタインのギフトを受け取ったことを報告しました。
コメント欄では「楽しめてよかったですね」「お二人ともめちゃくちゃお忙しいでしょうに 互いを思い合って、本当に素敵なご夫婦だと思います」「流石ダルちゃん あれもこれも素敵過ぎる旦那様」「今日のスタンドFMでもファミリーや妻への愛を語られてましたね」「素敵なご夫婦」「やっぱりカッコええなぁ、２人とも」などの声が寄せられました。
ファンからは「お互いを思いやり支え合う夫婦姿に感銘します」「相変わらずカッコ良すぎぃ〜」「素敵なデートいいね」「束の間のデートタイムいいですね」などの声が集まっています。
「やっぱりカッコええなぁ、２人とも」聖子さんは「した2人を連れて南の島にきました」とつづり、6枚の写真と1本の動画を公開。投稿には、南国の自然を満喫する子どもたちの様子や、美しい景色が広がっています。動画には雄大な自然の風景も映り、開放感あふれる雰囲気です。さらに「ホテルを2回も変えたのに、バレンタインデーのギフトが届いたのは本当にビックリした」と、ダルビッシュ選手からプレゼントが届いたことも報告。離れていても思いを届けるサプライズに、愛情の深さが感じられます。
「相変わらずカッコ良すぎぃ〜」たびたび家族の様子をInstagramで公開している聖子さん。2025年10月22日には「パパさんが子供達を学校と幼稚園に送り届けてくれて、そのあと2人で都会に行ってきました」と投稿し、1枚の写真を公開。港のテラス席でカフェタイムを楽しむダルビッシュ選手の姿が写っています。
(文:五六七 八千代)