「激アツ」南沙良、超ミニから圧巻の美脚を披露「やっぱりスタイルも良くて天性のモデル」「足も綺麗」
俳優でモデルの南沙良さんは2月16日、自身のInstagramを更新。美脚が露出したコーディネートを公開しました。
【写真】南沙良の美脚
コメントでは「1枚目めっちゃ似合ってる」「何でも似合ってて魅力的」「ふわふわ、ゆるゆる、春の予感な色がたくさんでわくわくするね」「激アツだ〜」「めっちゃ超可愛すぎ」「足も綺麗」「やっぱりスタイルも良くて天性のモデルさんだあ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「何でも似合ってて魅力的」南さんは「最近の衣装たち」とつづり、8枚の写真を投稿。さまざまな衣装に身を包んだオフショットです。1枚目では、丈の短いワンピースとロングブーツを着用しており、美しい脚があらわになっています。肌がきれいなだけでなく、スタイルの良さも際立っていて圧巻です。
黒コーデで美脚を披露2025年6月8日にも、美脚を披露していた南さん。ファンからは「すごいかっこいい衣装」「黒コーデかっこいい」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
