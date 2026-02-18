ダイハツ斬新「“4人乗り”軽トラ」が“超レトロ”と反響殺到！

各自動車メーカーが技術の粋を集めて未来を提案するモーターショー。

そんな華やかな舞台に登場した数々のモデルの中でも、今から約17年前の2009年に開催された「第41回 東京モーターショー」でダイハツが披露した一台が、今再び注目を集めています。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「“4人乗り”軽トラ」です！（26枚）

その名は「Basket（バスケット）」。

「家庭菜園」や「スローライフ」をテーマに掲げたこのコンセプトカーは、軽トラックの積載性とオープンカーの開放感、そして乗用車の快適性を一台に凝縮した、極めて独創的なモデルでした。

バスケットの最大の特徴は、その変幻自在なボディ構造にあります。

一見すると、丸目ヘッドライトに水平基調のラインを持つレトロ調の軽乗用車ですが、屋根には驚きの仕掛けがあります。

フロントには脱着式ハードトップ、リアにはキャンバストップ（幌）を採用しており、これらを取り外すことで、Bピラーを残したまま「4人乗りオープンカー」へと変貌するのです。

さらに、リアシートを折り畳むことでキャビンと荷室がフラットに繋がり、なんと「ピックアップトラック」スタイルとしても機能します。

この斬新すぎるパッケージングに対し、現在もSNSなどでは「4人乗れて、オープンにもなって、荷物も積めるなんて実用的すぎる」「軽トラをオープンにするという発想が天才的」「屋根が取れる軽トラなんて遊び心がありすぎて最高」と、そのアイデアを絶賛する声が後を絶ちません。

作り込みも本格的でした。荷台スペースには汚れを拭き取りやすい樹脂製パネルが敷き詰められ、泥の付いたシャベルや肥料袋も気兼ねなく積載可能。

リアゲートはトラックと同じ垂直開閉式を採用するなど、「道具」としての機能美を追求していました。

インテリアも秀逸で、麻（リネン）のような素材感のあるファブリックと、ボディ同色の「ライトモスグリーン」の鉄板を組み合わせた空間は、商用車のタフさと雑貨のような温かみが同居する絶妙な仕上がりに。

これには、「今のキャンプブームやアウトドア需要にぴったり！」「むしろ今だからこそ売れるコンセプトだと思う」「バンライフが流行ってる今なら間違いなく大ヒットする」といった分析も多く聞かれます。

2009年当時はリーマンショック後の不況下で、燃費重視のエコカー全盛期。趣味性の高いバスケットの市販化には高いハードルがありました。

しかし、ライフスタイルが多様化した現代において、このクルマが放つ「ゆるやかな時間」を楽しむ魅力は、当時以上に輝いて見えます。

ネット上には「ダイハツさん、今からでも遅くないので発売してください」「出たら絶対に買うから作って！」「トールワゴンばかりの今の軽自動車市場にこそ、こういう遊び心が必要だよね」といった切実なラブコールが溢れています。

もし現代の技術でこの名作が蘇れば、予想以上のヒットを記録するポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。