「GKもノーチャンス」「すごすぎて目が覚めた」マドリーのブラジル代表FWが決めたゴラッソに脚光！ 狙いすました一撃「誰にも止められない」
現地２月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第１レグでレアル・マドリーは敵地でベンフィカと対戦。１−０で接戦を制した。
この試合で圧巻のゴラッソを叩き込んだのが、ヴィニシウス・ジュニオールだ。スコアレスで迎えた50分、左サイドでキリアン・エムバペからのパスを受けるとそのままドリブルで敵陣ボックス内に侵入し、右足を振る。狙いすましたシュートをゴールに突き刺した。
試合を中継した『WOWOW』の公式Xが、「PA左角から狙いすました一撃」などと綴り、ハイライトを公開。SNS上では「あのシュートは反則級だよ」「誰にも止められない」「理不尽ゴールだ」「すごすぎて目が覚めた」「半端ない」「GKもノーチャンスだな」「世界最高だ」といった声が上がった。
ブラジル代表FWのスーパーゴールが、多くのファンを驚愕させた。
なお、マドリーは26日にホームで第２レグを戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ブラジル代表FWが「半端ない」スーパーゴールを叩き込む！
