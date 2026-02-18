1999年、静岡県富士市で、当時66歳のタクシー運転手の男性が何者かによって殺害され、売上金を奪われた強盗殺人事件で、警察は2026年2月18日、事件の解決に向けた捜査協力を、富士市内で呼びかけました。

【写真を見る】「無念を晴らすため必ず犯人を逮捕したい」タクシー運転手強盗殺人事件27年 情報提供呼びかけ＝静岡・富士市

＜警察官＞

「27年前に富士市の大淵でタクシーの強盗殺人事件があった関係で捜査を進めているんですけれど、もし何か少しでもどんな情報でもよろしいので何か情報がありましたら富士警察署に情報提供をよろしくお願いします」

この事件は、1999年2月18日、富士市大淵でタクシー運転手の男性（当時66）が、何者かに刃物で首を刺されるなどして殺害され売上金を奪われた強盗殺人事件で、事件から27年経ったいまも、犯人は捕まっていません。

18日は、被害者の男性がタクシーに犯人を乗せたとみられる商店街の近くにある富士急静岡吉原中央駅などに富士警察署の捜査員8人が出向いて、事件の情報提供を呼びかけるチラシを配布しました。

＜富士警察署 奥田利幸 刑事官＞

「被害者、ご遺族の無念を晴らすため警察としては必ず犯人を逮捕したいと思っています。ささいなことでも情報提供お願いします」

警察では、ささいなことでも事件を大きく進展させることがあるので、情報提供してほしいと呼びかけています。

※富士警察署 0545（51）0110