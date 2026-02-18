きょうは午後から北日本と北陸に強い寒気が流れ込みます。この影響で、大雪や吹雪になる所がありそうです。新たに雪が積もることで、雪崩や屋根からの落雪が起きやすくなるので、ご注意ください。

きょうは低気圧が発達しながら北日本を通過し、強い寒気が流れ込むでしょう。このため、北陸から北の日本海側では大雪や吹雪になる所がありそうです。雷を伴って雪が強く降り、突風も起きるおそれがありそうです。一方、太平洋側の地域は晴れて柔らかな春の日差しが降り注ぐでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ： 4℃ 釧路： 2℃

青森 ： 7℃ 盛岡： 6℃

仙台 ：10℃ 新潟：11℃

長野 ： 9℃ 金沢：11℃

名古屋：13℃ 東京：13℃

大阪 ：12℃ 岡山：13℃

広島 ：13℃ 松江：11℃

高知 ：15℃ 福岡：13℃

鹿児島：16℃ 那覇：19℃

あすは午前中まで北陸から北の日本海側では雪が降りそうです。太平洋側は晴れますが、晴れても風が冷たい一日になるでしょう。

ただ、三連休中は春本番の暖かい空気が流れ込み、気温が急上昇するでしょう。4月並みのポカポカ陽気になり、昼間はコートが必要ないくらいになりそうです。東日本や西日本では花粉が本格的に飛び始めていて、この三連休は多く飛びそうなので、花粉症の方はしっかり対策をすると良さそうです。