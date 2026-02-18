『買って住みたい街ランキング』近畿圏1位は谷町六丁目 賃貸も発表【ランキング一覧】
LIFULLは18日、近畿圏の買って住みたい街ランキングを発表。1位は谷町六丁目（大阪府）だった。比較的落ち着いた環境と小規模な分譲マンションプロジェクトで注目を集めたとみられる。
【画像】近畿圏の『借りて住みたい街ランキング』で急上昇している街 TOP10
LIFULLは、運営するサイトに掲載された物件への問い合わせ数を駅別に集計し、毎年ランキングを公表している。
LIFULLによると、谷町六丁目は比較的落ち着いた環境が人気の住宅地で、小規模ながら分譲マンションプロジェクトが複数立ち上がったため、注目度が高まった可能性がある。
昨年まで3年連続1位だった姫路（兵庫県）は2位に後退した。新築・中古を問わず物件価格が手頃なことから、セミリタイア層や子育て世代のファミリー層に人気が高く、住宅価格の高騰も人気に拍車をかけている。3位は京橋（大阪府）が続いた。
同社は近畿圏の借りて住みたい街ランキングも発表。1位は江坂（大阪府）、2位は出町柳、3位は新大阪（大阪府）と続いた。
■近畿圏版買って住みたい街ランキング
1位 谷町六丁目（大阪府）
2位 姫路（兵庫県）
3位 京橋（大阪府）
4位 大阪（大阪府）
5位 六甲（兵庫県）
6位 舞子（兵庫県）
7位 あびこ（大阪府）
8位 中崎町（大阪府）
9位 草津（滋賀県）
9位 樟葉（大阪府）
■近畿圏版借りて住みたい街ランキング
1位 江坂（大阪府）
2位 出町柳（京都府）
3位 新大阪（大阪府）
4位 北大路（京都府）
5位 三ノ宮（兵庫県）
6位 東三国（大阪府）
7位 草津（滋賀県）
8位 今出川（京都府）
9位 南草津（滋賀県）
10位 上新庄（大阪府）
