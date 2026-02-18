議会委員会で証言するペルーのヘリ大統領（39）＝1月21日/Gerardo Marin/Reuters via CNN Newsource

（CNN）南米ペルーのヘリ大統領（39）が議会による問責を受け、罷免（ひめん）された。約10年にわたる政情不安の中で8度目の指導者交代となる。

ペルー議会は、ヘリ氏に対する問責動議を75対24の票数で可決した。ヘリ氏は4カ月前の昨年10月に暫定大統領に就任したばかりだった。同国では2カ月後の4月12日に総選挙が予定されている。

この採決は、ヘリ氏が中国人実業家らと非公式の会合を持ったとされる疑惑を受けて行われた。検察は違法な利益誘導の疑いで捜査を開始した。

次期暫定大統領は18日に議会で行われる投票で選出される。

ヘリ氏は、政府から認可された利権を保有する中国人実業家と秘密裏に会合を持ったとして、不正行為が疑われている。

ヘリ氏は不正行為を否定。実業家が自身に何らかの便宜や支援を求めたとの疑惑も否定している。

この不祥事は、最大の貿易相手国である中国と、中国の影響力拡大についてペルー政府に警告を発している米国との関係を巡る緊張をさらに高めている。中国と米国との関係をどう維持するかはペルーにとって特に大きな課題の一つだ。

ペルーで最大規模のチャンカイ港を「略奪的な」中国人所有者が管理しており、ペルーが同港を監督する能力を失っている可能性があるとの報道をめぐって米西半球局は先週、「懸念」を表明した。

ヘリ氏は、不祥事に巻き込まれたペルーの大統領経験者の最新の例に過ぎない。一部の評論家はこの状況を「ペルー大統領制の呪い」と評している。

2000年代に入ってから、少なくとも7人の大統領が汚職や人権侵害の罪で裁判にかけられるなどの法的争いに直面している。8人目の大統領は警察が迫る中、銃で自殺した。

ペルーの政情不安は、故フジモリ元大統領の時代にまでさかのぼるとされることが多い。フジモリ氏は00年に情報機関トップを巻き込んだスキャンダルで失脚し、汚職、横領、人権侵害の罪で有罪判決を受けた。

その後、フジモリ氏の後継者のほとんども政治キャリアを不名誉な形で終えている。