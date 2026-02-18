自動車大手の春闘労使交渉スタート…労組側は大幅な賃上げ求めるもトランプ関税による業績悪化で難航の可能性も

自動車大手の労働組合が１８日、２０２６年春闘の要求書を経営側に提出し、労使交渉が始まった。

労組側は大幅な賃上げを実現した前年の春闘とほぼ同水準の要求を掲げる。米国の高関税政策などで業績は悪化しており、３月の集中回答日に向けた交渉は難航する可能性がある。

スズキの労組は１８日午前、要求書を経営側に提出した。前年と同額の月１万９０００円の賃上げを求める。年間一時金（ボーナス）は、前年より０・３か月少ない６・３か月を要求する。

トヨタ自動車の労組は、職種などに応じて月額８５９０〜２万１５８０円の賃上げを求める。基本給を底上げするベースアップ（ベア）にあたる賃金改善分と定期昇給を合わせた総額となる。リストラ費用などで巨額赤字を抱える日産自動車の労組は、前年より８０００円低い月１万円を要求する。

自動車大手７社の２６年３月期の最終利益は減益か赤字となる見通しだが、各労組は長引く物価上昇を踏まえ、高水準の賃上げ要求に踏み切った。各労組が加盟する自動車総連は、ベアの要求額の目安として月額１万２０００円以上を掲げている。