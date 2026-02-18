◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）共同会見

今年最初のＧ１・フェブラリーＳで、牝馬として初制覇がかかるダブルハートボンド（牝５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）に騎乗する坂井瑠星騎手が１８日、栗東トレセンで共同会見を行った。内容は以下の通り。

―ウィルソンテソーロと壮絶な接戦を演じたチャンピオンズＣを振り返って。

「新馬からずっとコンビを組ませてもらったダブルハートボンドと無事にＧ１を勝てたのがうれしかったし、着差はわずかでしたけど、勝ち切れたことに意味があったと思います」

―この馬の強さは。

「ダート馬にしては、すごくきゃしゃで牝馬らしいところはあるのですけど、牝馬らしくいいスピードもありますし、フットワークもいいですし、並んだときに前に出る勝負根性もすごくあるんじゃないかなと思います」

―強さについて性格面のところは。

「普段はすごく穏やかな馬なんですけど、走り出したら結構気の強いところを見せますし、そういう性格的なところもあると思います」

―成長している部分は。

「最初から非常にいい馬で、ポテンシャルも高くて大きく変化はないけど、ちょっとどっしりしたかなというのはあります。もとからいい馬でしたね」

―最終追い切りは。栗東・坂路を単走で５１秒９―１２秒３。

「５２秒ぐらいということで、イメージ通りの完璧な追い切りでした。」

―前走のチャンピオンズＣ以上か。

「前回があまり手応えが良くなくて半信半疑だったんですけど、今回は良かったと思います」

―コース適性について。

「距離自体は問題ないかなと思っていますが、芝スタートだったり、輸送競馬だったり、ワンターンも初めてですから。Ｇ１で初めての条件はなかなか厳しいところはありますけど、それでも乗り越えてくれるんじゃないかと思っています」

―枠は。内か外どっちが希望か

「真ん中ぐらいで」

―意識している馬は

「特にないですけど、この馬の力を出せれば、それで結果が出せればという感じです」

―この１年、どんな風に成長してほしいか。

「特に課題という課題はないんですけど、それでＧ１を勝ってくれましたし、このまま無事にいってほしいなというところが一番ですけど、その課題がないなかで全体に少しずつでも成長してくれたらうれしいと思います」

―最後に意気込みは

「僕自身もフェブラリーＳに久々に乗れるので楽しみにしていますし、勝てば牝馬初ということで、なんとかその記録に挑戦したいですし、その記録に挑戦する資格のある馬だと思うのでいい結果を出せるように頑張りたいです。応援をよろしくお願いします」