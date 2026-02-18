ワタナベマキ流！春菊1わペロリ『春菊とねぎたっぷりチヂミ』特製黒酢だれの作り方も
冬においしい春菊を、1わまるごと使い切り！ ねぎと合わせてどっさり焼けば、香り立つごちそうチヂミに。コリコリ食感のザーサイと黒酢だれが味を引き締め、ふんわり卵と少なめの粉で、軽やかに楽しめます♪
『春菊とねぎたっぷりチヂミ』のレシピ
材料（2人分）
卵……2個
春菊……1わ（約200g）
ねぎ……1/2本
ザーサイ（びん詰）……20g
小麦粉……大さじ4
ごま油……大さじ2
〈黒酢だれ〉
黒酢……小さじ1
しょうゆ……小さじ1
韓国産粉唐辛子（粗びき・または一味唐辛子）……少々
作り方
（1）下ごしらえをする
ねぎは長さを4等分に切り、4つ割りにする。春菊は長さを3等分に切る。ザーサイは粗いみじん切りにする。合わせてボールに入れ、小麦粉を加えて全体にまぶす。別のボールに卵を割りほぐす。
（2）野菜を焼いて卵を加える
直径22〜24cmのフライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、（1）の野菜を入れる。木べらで押さえながら焼き、しんなりしたら溶き卵を全体に回し入れる。
（3）両面を焼いて仕上げる
フライパンの縁からごま油大さじ1を回し入れ、両面を2〜3分ずつ、こんがりと焼き色がつくまで焼く。器に盛り、黒酢だれの材料を混ぜて添え、つけていただく。
春菊は胃腸の働きを助け、ねぎの温熱効果で体もぽかぽかに。おいしくて、体にもうれしい一枚です。
教えてくれたのは…
ワタナベ マキ
料理家
詳細はこちら
グラフィックデザイナーを経て料理家に。センスあふれる食材や調味料の組み合わせ、忙しい人に寄り添うシンプルなレシピが幅広い層から人気。夫と高校生の息子と3人暮らし。インスタグラムでは身の回りのおいしいものや愛猫のはっとりくん、はなちゃんの様子を更新中。2021年からスタートしたオンライン料理教室も話題。