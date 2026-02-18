ワタナベマキ流！春菊1わペロリ『春菊とねぎたっぷりチヂミ』特製黒酢だれの作り方も

冬においしい春菊を、1わまるごと使い切り！ ねぎと合わせてどっさり焼けば、香り立つごちそうチヂミに。コリコリ食感のザーサイと黒酢だれが味を引き締め、ふんわり卵と少なめの粉で、軽やかに楽しめます♪

『春菊とねぎたっぷりチヂミ』のレシピ

材料（2人分）

卵……2個

春菊……1わ（約200g）

ねぎ……1/2本

ザーサイ（びん詰）……20g

小麦粉……大さじ4

ごま油……大さじ2

〈黒酢だれ〉

黒酢……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

韓国産粉唐辛子（粗びき・または一味唐辛子）……少々

作り方

（1）下ごしらえをする

ねぎは長さを4等分に切り、4つ割りにする。春菊は長さを3等分に切る。ザーサイは粗いみじん切りにする。合わせてボールに入れ、小麦粉を加えて全体にまぶす。別のボールに卵を割りほぐす。

（2）野菜を焼いて卵を加える

直径22〜24cmのフライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、（1）の野菜を入れる。木べらで押さえながら焼き、しんなりしたら溶き卵を全体に回し入れる。

（3）両面を焼いて仕上げる

フライパンの縁からごま油大さじ1を回し入れ、両面を2〜3分ずつ、こんがりと焼き色がつくまで焼く。器に盛り、黒酢だれの材料を混ぜて添え、つけていただく。

春菊は胃腸の働きを助け、ねぎの温熱効果で体もぽかぽかに。おいしくて、体にもうれしい一枚です。

（『オレンジページ』2026年1月17日号より）