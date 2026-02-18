ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート・女子団体パシュートで諏訪郡・下諏訪町出身の野明花菜選手が3位決定戦に出場し、見事銅メダルを獲得しました。



日本時間18日未明に行われたスピードスケート・女子団体パシュートの3位決定戦で下諏訪町出身の野明花菜選手が、オリンピックでの初のレースに挑みました。





「スタートしました」解説 髙木菜那さん「野明選手スタートを少し失敗してしまいましたが、今しっかり追いついたので大丈夫です」平昌オリンピック銅メダルのアメリカを相手に、野明選手が2番手の位置で出場。先頭を走る髙木選手を支えます。解説 髙木菜那さん「しっかりと佐藤選手も野明選手も力を伝えられています」ゴール実況「日本、銅メダルに向けて最後の直線。日本銅メダル！」アメリカにおよそ3.5秒の差をつけ、3大会連続のメダルを獲得しました。野明花菜選手「すごく緊張したんですけど、先輩たちがつないでくれて立った自分のスタートラインだったので、また強くなって戻ってこれたら」野明選手は、日本時間21日のマススタートにも出場する予定です。