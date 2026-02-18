テクニカルポイント ドル円　10日線を意識する展開になるか

158.57　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.36　一目均衡表・雲（上限）
156.14　一目均衡表・雲（下限）
155.90　エンベロープ1%上限（10日間）
155.78　一目均衡表・基準線
155.02　一目均衡表・転換線
154.86　100日移動平均
154.85　21日移動平均
154.36　10日移動平均
153.58　現値
152.82　エンベロープ1%下限（10日間）
151.14　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.67　200日移動平均

154.00円が目先のポイント。上抜けして10日線を意識する展開になるか