テクニカルポイント ドル円 10日線を意識する展開になるか テクニカルポイント ドル円 10日線を意識する展開になるか

158.57 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

157.36 一目均衡表・雲（上限）

156.14 一目均衡表・雲（下限）

155.90 エンベロープ1%上限（10日間）

155.78 一目均衡表・基準線

155.02 一目均衡表・転換線

154.86 100日移動平均

154.85 21日移動平均

154.36 10日移動平均

153.58 現値

152.82 エンベロープ1%下限（10日間）

151.14 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

150.67 200日移動平均



154.00円が目先のポイント。上抜けして10日線を意識する展開になるか

