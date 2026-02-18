テクニカルポイント ドル円 10日線を意識する展開になるか
158.57 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.36 一目均衡表・雲（上限）
156.14 一目均衡表・雲（下限）
155.90 エンベロープ1%上限（10日間）
155.78 一目均衡表・基準線
155.02 一目均衡表・転換線
154.86 100日移動平均
154.85 21日移動平均
154.36 10日移動平均
153.58 現値
152.82 エンベロープ1%下限（10日間）
151.14 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.67 200日移動平均
154.00円が目先のポイント。上抜けして10日線を意識する展開になるか
154.00円が目先のポイント。上抜けして10日線を意識する展開になるか