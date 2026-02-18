タレントのスザンヌ（39）が17日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。セカンドキャリアについて語った。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「スザンヌも熊本でいろいろやってるもんね」と振られると、スザンヌは「そうですね。アパレルブランドと、あと旅館経営をさせてもらっていて」と明かした。

東京で芸能人として活動した際は考えたこともなかったというが「結婚、出産、そして離婚をして熊本に移住をしたら、シングルマザーになったので、どうしようかなって考えたときに、この子が大きくなったら、子育てに向けている情熱を向けるところがなくなっちゃったら私、どうしようかなっていう思いで」との心境の変化を明かした。

そこで「勉強を始めて。高校と大学に再入学して、今大学4年生なんですけど、ビジネスについても学んだこともあって、起業してみようっていうことで」とスザンヌ。その後「最初にアパレルを立ち上げて。で、今は龍栄荘っていう、老舗の約70年ぐらい続く旅館を買い取ってリフォームして、今オープンさせて1年ぐらいっていう」と説明した。

スザンヌは2011年に当時ソフトバンクの斉藤和巳氏（現4軍監督）と結婚し、男児を出産。15年に離婚し、17年からは地元熊本に移住。25年2月からは旅館を経営している。