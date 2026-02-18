今回は、大嘘をついていた不倫相手を問い詰めた後、その男性が交通事故にあったエピソードを紹介します。

信じて待ったのに、すべて嘘だった…

「彼氏と付き合って半年頃、彼氏には私とは別に婚約者がいることが分かったんです。ショックで別れようとしたのですが、『婚約破棄するから待っててくれ』と言われ、信じていました。けれど結局、彼氏は婚約者と結婚し、騙されたと思いました。

それでも彼氏には『本当に愛しているのはお前だけ。離婚するから待ってほしい』と言われ、不倫に罪悪感がありながらも彼氏を信じて待っていたんです。

その後彼氏は結局離婚してくれず、さらに私は彼氏の奥さんから多額の慰謝料を請求されてしまいました。そこでやっと、『結局私は彼氏のいいようにされていただけなんだ』『彼氏に大嘘をつかれていたんだ』と気付き、彼氏を問い詰めて『あんたのせいで私の人生台無しよ！』と言ってやったんです。ところが彼氏は話し合いから逃げるように立ち去り、その後、交通事故にあってしまいました」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2024年12月）

▽ 彼氏が既婚者だと知った後も関係を続けたのは、もちろん許されることではありません。とはいえ、この彼氏もあまりに不誠実ですよね。交通事故にあったのは気の毒ではありますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。