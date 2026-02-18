ミラノ・コルティナオリンピック、新潟市出身の中井亜美選手が日本時間18日、フィギュアスケート女子のショートプログラム（SP）に臨み、圧巻の滑りを披露し首位に立ちました。



初めてのオリンピックの舞台に立った、17歳の中井亜美選手。



冒頭のトリプルアクセル。完璧に決め、その後も完成度の高い演技を披露します。



最後までミスなく堂々の滑りを見せた中井選手。78.71の自己ベストをマークし首位に立ち、SP後笑顔でインタビューに応じました。





＜以下、SP後インタビュー全文＞●中井亜美選手Qすごかったですねー「はい、自分でもびっくりするぐらいの出来で、すごく点数も高得点をいただけたので、本当に今うれしい気持ちでいっぱいです」Qトリプルアクセルも決まりましたー「そうですね、練習からすごく調子が良かったので、今回この大舞台で絶対に決めるぞという気持ちが氷に伝わって、今回着氷できたのかなと思います」Q緊張感は？ー「そうですね、アップの時に若干緊張感だったりもあったんですけど、この大舞台を楽しまなきゃもったいないなっていうふうに（練習の）６分間から気持ちを切り替えて、その楽しみが今回いい結果につながったかなと思います」Q夢だった舞台で滑りましたー「本当に今までの試合の中で一番楽しかったなと思えるぐらいの気持ちでいますし、本当にいい出来だったので、本当にきょうは自分をほめてあげたいです」Qフリーに向けては？ー「今回ショートはすごくいい形で終われたので、フリーも自信を持って、この大舞台を最後の最後まで楽しむぐらいの気持ちでフリーに挑めたらいいなと思います」女子のフリーは20日未明に行われます。