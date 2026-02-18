ビニシウスに対する人種差別発言にムバッペが激怒「ベンフィカの25番の名前も言いたくないし、CLでプレーすべきでない」
レアル・マドリーのブラジル代表FWビニシウス・ジュニオールがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の試合中に人種差別的な発言を受けたことに対し、チームメイトのFWキリアン・ムバッペが激怒した。
17日に開催された欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第1戦でR・マドリーはベンフィカのホームに乗り込んだ。0-0のまま後半を迎えると、試合を動かしたのが ビニシウスの右足だった。左サイドでムバッペからパスを呼び込むと、中央に切れ込みながら右足を振り抜く。勢い良く飛び出したボールは鮮やかな軌道を描いてゴールネットを揺らした。
しかし、その後のゴールセレブレーションが発端となり、スタジアムは騒然。ベンフィカMFジャンルカ・プレスティアーニが口元をシャツで隠しながら人種差別的な発言をしたとビニシウスが主張したことで、試合は約10分間の中断となった。
その後、試合は再開されてR・マドリーが1-0の勝利を収めたものの、後味の悪さを残すものとなった。
試合後、ムバッペがプレスティアーニを痛烈に批判。クラブによると、「ベンフィカの25番の選手、彼の名前も言いたくないし、その価値もない。その彼がビニに酷いことを言い始めたんだ。彼はシャツを持ち上げて、ビニを5回も猿呼ばわりしたんだ。それを私は聞いたし、ベンフィカの選手たちも聞いている」と語った。
「私はポルトガルに何度も来ているが、このようなことは一度もなかった。このような状況では、はっきりと発言することが重要だ。ベンフィカには最大限の敬意を払うが、あの選手はもうチャンピオンズリーグでプレーすべきではない。この大会はすべての人々、特に子供たちにインスピレーションを与えるものだ。このような行為が許されれば、サッカーの持つすべての価値が無意味となり、我々が信じるすべてが空虚となる。何らかの措置を取らなければならない」
そして、チームメイトのビニシウスを擁護。「ビニがキャリアの中で挑発したことがあるか? それはあるかもしれない。悪いことをしたことがあるか? それもあるかもしれない。でも、彼はこんな目に遭うべきではない。こんな扱いを受けなければいけない人間がいるなんて、私には理解できないし、信じられないんだ」と語っている。
