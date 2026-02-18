★人気テーマ・ベスト１０

１ レアアース

２ ＳａａＳ

３ 防衛

４ 半導体

５ データセンター

６ ダイヤモンド

７ フィジカルＡＩ

８ 人工知能

９ 地方銀行

１０ ＴＯＰＩＸコア３０



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「レアアース」が１位となっている。



きょう１８日に第２次高市早苗内閣が発足する。２０日には施政方針演説が行われる予定だ。２月１８日付の日本経済新聞朝刊は「高市早苗首相が２０日にも国会で臨む施政方針演説の原案が判明した」と報じた。演説のなかでレアアースについて、南鳥島周辺海域の海底資源の活用に向けた取り組みを急ぐ姿勢が示される見通しだ。株式市場では自民党が衆院の議席数３分の２以上を握る高市政権のもと、経済政策の実行力が増すとの期待感が改めて高まっている。



これに先立ち政府は今月、海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」が南鳥島周辺海域のレアアースを含んだ泥の試掘に成功したと発表。昨年１０月には総合商社大手の双日<2768.T>が豪州レアアース大手のライナス社が製造するレアアースについて、日本国内への輸入を開始したと発表した。更に、岩谷産業<8088.T>はエネルギー・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）とともに、レアアースの精錬事業を手掛ける仏カレマグ社に出資するなど、官民一体となってレアアースの調達における中国依存度の低下に向けた動きが着々と進んでおり、引き続き多くの投資家が関心を寄せるテーマとなっている。



１８日の東京市場では関連銘柄のうち双日は続騰し連日で上場来高値を更新。豊田通商<8015.T>は４日ぶりに反発したほか、三井海洋開発<6269.T>や三井金属<5706.T>、古河機械金属<5715.T>が堅調に推移している。１２日に今期が営業赤字に転落する見通しを発表した東洋エンジニアリング<6330.T>は下値を探る展開となっている。



