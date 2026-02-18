きょうは日差しが暖かいものの、北寄りの冷たい風が強まるでしょう。

【写真を見る】夕方以降は岐阜の山地や三重北中部で雪 予想最高気温は名古屋･岐阜で13℃ 津で14℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（2/18 昼）

正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がっています。気温は10.5℃、湿湿度は33％で、空気が乾燥しています。

きょうの午後は晴れる所が多く、次第に風が強まるでしょう。夕方以降は、岐阜県の山地を中心に、三重県北中部でも雪の降る所がある見込みです。



最高気温は名古屋や岐阜で13℃、津では14℃くらいになるでしょう。風が強まり、夜は朝よりも冷え込みが強まる予想です。

土曜までは晴れ 日曜以降はすっきりしない天気

【週間予報】

あす木曜日も広く晴れるでしょう。風の強い状態が続き、日中も寒くなる見込みです。その後、土曜日までは晴れる所が多いものの、日曜日以降は、曇りや雨とすっきりしない天気が続くでしょう。



週末の3連休からは、各地で季節先取りの暖かさになる予想です。