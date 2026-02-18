BTS¡¦J-HOPE¤¬32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Öit¡Çs my birthday¡×¤È¼«¿È¤Ç¤ª½Ë¤¤¡ª²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤í¤¦¤½¤¯¤ò¿á¤¾Ã¤¹Æ°²è¤ËÀ¤³¦¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ
2·î18Æü¡¢BTS¤ÎJ-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤¬32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤Ë¤ª½Ë¤¤Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡õ¼Ì¿¿¡Û①¤í¤¦¤½¤¯¤ò¿á¤¾Ã¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ïー¥È¤òÁ÷¤ëJ-HOPE¡¡②J-HOPE¤ÎÃÂÀ¸Æü¥³¥éー¥¸¥å¥·¥ç¥Ã¥È ③2025Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª½Ë¤¤ ④2024Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È
¢£BTS¤ÎJ-HOPE¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ïー¥È¤òÂ£¤ë
¡Ö32¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ò¤Î¤»¤¿¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¥Ûー¥ë¥±ー¥¤Î±ü¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤ËJ-HOPE¤¬ÅÐ¾ì¡£¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Û¤É°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢HUMAN MADE¡Ê¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥á¥¤¥É¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
²èÌÌ¤ò·Ú¤¯¥Î¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¡¢¡ÖEveryone, it¡Çs my birthday¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤ò»Øº¹¤·¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²èÌÌ¤ÎÃæ¤«¤éÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¤Æ¤í¤¦¤½¤¯¤ò¾Ã¤¹¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤Ç¡¢J-HOPE¤é¤·¤¤¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ê¤Ç¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤òºî¤ê¡¢½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¡£¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¡¢²¹¤«¤Ê¥Ðー¥¹¥ÇーÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â°î¤ì¤ë¾Ð´é¤Ç´õË¾¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Öº£Ç¯¤â¥Û¥Ó¤µ¤ó¤é¤·¤¯¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Çµ±¤¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖHAPPY BIRTHDAY MY SUNSHINE¡ª¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£J-HOPE¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥³¥éー¥¸¥å¼Ì¿¿
¤Ê¤ª¡¢BTS¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖCongratulations! Happy j-hope Day¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢J-HOPE¤Î¼Ì¿¿¤ò¥³¥éー¥¸¥å¤·¤¿ÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£