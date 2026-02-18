井上和香、10歳長女と作った“センスあふれる”トリュフリョコに反響「売り物か思ぅたわぁ」「上手すぎ！食べたい」
タレントの井上和香（45）が16日、自身のインスタグラムを更新。長女と一緒に作った手作りトリュフチョコを披露し、クオリティの高さに反響が集まっている。
【写真】「お店で作ったチョコみたい」ファンも絶賛、井上和香＆長女が作ったトリュフチョコ
井上は「今年はトリュフチョコを娘ちゃんと作りました」と報告。「思ってたより大きく作り過ぎて箱に入らないかとドキドキしちゃった」と明かしつつ、「娘ちゃんからもらえた旦那さんは嬉しそうだったな」と家族の様子をつづった。
投稿では、仕切り付きのボックスに収められたトリュフチョコの写真を公開。ココアパウダーやホワイトチョコ、ナッツなどでコーティングされた色とりどりのトリュフが並び、見た目にも華やかな仕上がりとなっている。「#9割私が作ったけど #それはここだけの話笑」と、裏話もハッシュタグで添えられていた。
長女がチョコの箱を手に笑顔を見せる写真も掲載され、和やかなバレンタインのひとときが伝わる内容だった。
コメント欄には「売り物か思ぅたわぁ」「上手すぎ！食べたい」「お店で作ったチョコみたい」「大人っぽくて素敵なチョコですね」「美味しそう」などの声が寄せられている。
井上は2012年に映画監督の飯塚健氏と結婚。15年7月に長女、24年7月に長男が誕生している。
