俳優のいとうまい子（61歳）が、5歳年下のサラリーマンの夫について語り、出会った当初は「あまり親しくなりたくなかった」ことを明かした。

【映像】5歳年下のサラリーマン夫

いとうは2月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。俳優業だけでなく、現在は会社経営や研究者、大学教授としても活動する彼女が、44歳のときに結婚した夫とのプライベートなエピソードを披露した。

現在の夫との出会いは、意外にも日常の何気ない風景の中にあった。知り合ったきっかけは犬の散歩で、「犬を連れて公園に行きましたら、そこに来ている近所の方だった」と説明。運命的な出会いというよりは、ごく自然な近隣住民としての顔合わせだったという。

黒柳徹子から夫について問われると「今思えば本当に良い方と（結婚した）」と幸福感を滲ませる一方で、「そこにたどり着くまで12年くらい（かかった）」と、交際に至るまで長い月日を要した事実を告白。その理由について、「最初どこの誰ともわからないじゃないですか。だからあんまり親しくなりたくないなというのがあって。それで犬の散歩で出会う人として、犬仲間でいたんです」と、当時の極めて慎重だった胸の内を明かした。

長い助走期間を経て結ばれた夫については「本当に優しくて、いつも支えてくれています」と厚い信頼を寄せる。現在の夫婦関係についても、「でも乙女なんですよ。私がおっさんで主人が乙女」「見かけによらないです」と茶目っ気たっぷりに語り、いとうらしい等身大の夫婦像を浮き彫りにした。

（『徹子の部屋』より）