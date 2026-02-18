限定バリバコイン付き『逆転バリバリバース』コインを収納「バリバインダー」登場
バンダイは、『逆転バリバリバース』より「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 XTREME SIDE」「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 ORDER SIDE」(各2,200円)を3月21日に発売する。
『逆転バリバリバース』は、『月刊コロコロコミック 3月号』にて漫画連載中の作品。「バリバインダー」は、同作のキーアイテム「バリバコイン」が収納できるコインバインダー。
○「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 XTREME SIDE」
3月21日発売「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 XTREME SIDE」(2,200円)
「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 XTREME SIDE」では、裏の姿（=エクストリームサイド）がメインとなる「バリビィ」がデザインされている。本商品限定の「オラバチ」バリバコイン1枚付き。
○「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 ORDER SIDE」
3月21日発売「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 ORDER SIDE」(2,200円)
「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 ORDER SIDE」では、表の姿（=オーダーサイド）がメインとなる「バリビィ」がデザインされている。本商品限定の「ぺギオン」バリバコイン1枚付き。
(C) 小学館・BANDAI
『逆転バリバリバース』は、『月刊コロコロコミック 3月号』にて漫画連載中の作品。「バリバインダー」は、同作のキーアイテム「バリバコイン」が収納できるコインバインダー。
3月21日発売「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 XTREME SIDE」(2,200円)
「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 XTREME SIDE」では、裏の姿（=エクストリームサイド）がメインとなる「バリビィ」がデザインされている。本商品限定の「オラバチ」バリバコイン1枚付き。
○「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 ORDER SIDE」
3月21日発売「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 ORDER SIDE」(2,200円)
「逆転バリバリバース バリバインダー 第1巻 ORDER SIDE」では、表の姿（=オーダーサイド）がメインとなる「バリビィ」がデザインされている。本商品限定の「ぺギオン」バリバコイン1枚付き。
(C) 小学館・BANDAI