里見浩太朗、代表曲「花冷え」や「新潟のひとよ」を含む28作品を一挙配信解禁
里見浩太朗が、日本クラウンからリリースした28作品を一挙に配信解禁した。
今回配信解禁されたのは、里見浩太朗の代表曲の一つである「花冷え」、芸能生活50周年の年にリリースした45枚目のシングル「新潟のひとよ」を含むシングル23作品とアルバム5作品だ。
◾️配信作品一覧
各音楽配信サイト：https://lnk.to/satomikotaro
◆「華きずな／昭和生まれの風来坊」
オリジナルリリース日：1994年12月1日
1. 華きずな(※未配信楽曲)
2. 昭和生まれの風来坊
3. 華きずな （オリジナル・カラオケ）(※未配信楽曲)
4. 昭和生まれの風来坊 （オリジナル・カラオケ）
オリジナルリリース日：1995年03月24日
1. 花冷え
2. 銀座川
3. 花冷え （オリジナル・カラオケ）
4. 銀座川 （オリジナル・カラオケ）
◆「花氷／冬紅葉」
オリジナルリリース日：1996年03月21日
1. 花氷
2. 冬紅葉
3. 花氷 （オリジナル・カラオケ）
4. 冬紅葉 （オリジナル・カラオケ）
◆「北の都の物語／ラブ・ナイト・スポット」
オリジナルリリース日：1996年06月05日
1. 北の都の物語
2. ラブ・ナイト・スポット
3. 北の都の物語 （オリジナル・カラオケ）
4. ラブ・ナイト・スポット （オリジナル・カラオケ）
◆「夕顔／風のめぐり逢い」
オリジナルリリース日：1998年03月04日
1. 夕顔
2. 風のめぐり逢い
3. 夕顔 （オリジナル・カラオケ）
4. 風のめぐり逢い （オリジナル・カラオケ）
◆「あじさいブルース／箱根慕色」
オリジナルリリース日：1998年07月23日
1. あじさいブルース
2. 箱根慕色
3. あじさいブルース （オリジナル・カラオケ）
4. 箱根慕色 （オリジナル・カラオケ）
◆「雨の長崎／旅愁」
オリジナルリリース日：1999年03月18日
1. 雨の長崎
2. 旅愁
3. 雨の長崎 （オリジナル・カラオケ）
4. 旅愁 （オリジナル・カラオケ）
◆「桜（はな）の紋章／憧れ遊び」
オリジナルリリース日：1999年10月21日
1. 桜（はな）の紋章
2. 憧れ遊び
3. 桜（はな）の紋章 （オリジナル・カラオケ）
4. 憧れ遊び （オリジナル・カラオケ）
◆「愛の行方／さよなら京都」
オリジナルリリース日：2000年05月24日
1. 愛の行方
2. さよなら京都
3. 愛の行方 （オリジナル・カラオケ）
4. さよなら京都 （オリジナル・カラオケ）
◆「約束-forever-／横濱メルヘン」
オリジナルリリース日：2001年01月24日
1. 約束 -forever-
2. 横濱メルヘン
3. 約束 -forever- （オリジナル・カラオケ）
4. 横濱メルヘン （オリジナル・カラオケ）
◆「ものがたりは銀座／浮雲の果てに」
オリジナルリリース日：2001年08月22日
1. ものがたりは銀座
2. 浮雲の果てに
3. ものがたりは銀座 （オリジナル・カラオケ）
4. 浮雲の果てに （オリジナル・カラオケ）
◆「男の心情／素晴らしき人生」
オリジナルリリース日：2001年12月16日
1. 男の心情
2. 素晴らしき人生 Re-Mix
3. 男の心情 （オリジナル・カラオケ）
4. 素晴らしき人生 Re-Mix （オリジナル・カラオケ）
◆「おまえひとりさ／北の待ち人」
オリジナルリリース日：2003年01月22日
1. おまえひとりさ
2. 北の待ち人
3. おまえひとりさ （オリジナル・カラオケ）
4. 北の待ち人 （オリジナル・カラオケ）
◆「花冷え／花しぐれ／愛の行方」
オリジナルリリース日：2003年11月21日
1. 花冷え
2. 花しぐれ
3. 愛の行方
4. 花冷え （オリジナル・カラオケ）
5. 花しぐれ （オリジナル・カラオケ）
6. 愛の行方 （オリジナル・カラオケ）
◆「新潟のひとよ／終りのない旅」
オリジナルリリース日：2005年05月25日
1. 新潟のひとよ
2. 終りのない旅
3. 新潟のひとよ （オリジナル・カラオケ）
4. 終りのない旅 （オリジナル・カラオケ）
◆「ふたりの旅路／東京ミッドタウン」
オリジナルリリース日：2007年06月06日
1. ふたりの旅路
2. 東京ミッドタウン
3. ふたりの旅路 （オリジナル・カラオケ）
4. 東京ミッドタウン （オリジナル・カラオケ）
◆「稲むらの火ー濱口悟陵小傳よりー／マイ・ラブ・アゲイン」
オリジナルリリース日：2008年04月09日
1. 稲むらの火 ―濱口梧陵小傅より―
2. マイ・ラブ・アゲイン
3. 稲むらの火 ―濱口梧陵小傅より― （オリジナル・カラオケ）
4. マイ・ラブ・アゲイン （オリジナル・カラオケ）
◆「愛あればこそ／男のわかれ道」
オリジナルリリース日：2009年06月03日
1. 愛あればこそ
2. 男のわかれ道
3. 愛あればこそ （オリジナル・カラオケ）
4. 男のわかれ道 （オリジナル・カラオケ）
◆「流星〜いにしえの夜空へ〜／飲むほどに酔うほどに」
オリジナルリリース日：2011年09月07日
1. 流星 〜いにしえの夜空へ〜
2. 飲むほどに 酔うほどに
3. 流星 〜いにしえの夜空へ〜 （オリジナル・カラオケ）
4. 飲むほどに 酔うほどに （オリジナル・カラオケ）
◆「花と小父さん／恋の町札幌」
オリジナルリリース日：2012年09月05日
1. 花と小父さん
2. 恋の町札幌
3. 花と小父さん （オリジナル・カラオケ）
4. 恋の町札幌 （オリジナル・カラオケ）
◆「口笛の彼方に／涙して笑って候」
オリジナルリリース日：2012年11月07日
1. 口笛の彼方に
2. 涙して笑って候
3. 口笛の彼方に （オリジナル・カラオケ）
4. 涙して笑って候 （オリジナル・カラオケ）
◆「母を慕いて／ホテルサンタ・ローザ／男の駅舎〜セリフ入りスペシャルバージョン〜」
オリジナルリリース日：2016年09月07日
1. 母を慕いて
2. ホテル サンタ・ローザ
3. 男の駅舎 〜セリフ入りスペシャルバージョン〜(※未配信楽曲)
4. 母を慕いて （オリジナル・カラオケ）
5. ホテル サンタ・ローザ （オリジナル・カラオケ）
6. 男の駅舎 （オリジナル・カラオケ）(※未配信楽曲)
◆「秘話／リラの女」
オリジナルリリース日：2018年08月29日
1. 秘話
2. リラの女
3. 秘話 （オリジナル・カラオケ）
4. リラの女 （オリジナル・カラオケ）
◆「素晴らしき人生＜芸能生活40周年記念盤＞」
オリジナルリリース日：1995年05月21日
1. 花冷え
2. 山のけむり
3. 冬紅葉
4. そして神戸
5. 銀座川
6. 華きずな(※未配信楽曲)
7. 昭和生まれの風来坊
8. 人生夢さぐり
9. 小樽のひとよ
10. 女ひとり
11. 長崎の女
12. 素晴らしき人生
◆「里見浩太朗ツインパック」
オリジナルリリース日：1999年03月18日
Disc１
1. 雨の長崎
2. 花しぐれ
3. 夕顔
4. 銀座川
5. 津和野川
6. 北の旅人
7. 箱根慕色
8. 哀愁記
9. 新潟ブルース
10. あじさいブルース
11. 恋の町札幌
12. 風のめぐり逢い
13. 冬紅葉（ＮＧ）
14. 北の都の物語
15. 藍子
16. 黒い花びら
17. 赤と黒のブルース
18. 北を恋うる歌
Disc2
1. 花冷え
2. 好きだった
3. 恋唄綴り
4. 夜の銀狐
5. 風が吹く時も(※未配信楽曲)
6. 女ひとり
7. 山のけむり
8. 長崎の女
9. 花氷
10. 華きずな(※未配信楽曲)
11. 人生夢さぐり
12. 昭和生まれの風来坊
13. 再会物語(※未配信楽曲)
14. サヨナラ横浜
15. ラブ・ナイト・スポット
16. 旅愁
17. 素晴らしき人生
◆「雨の長崎」
オリジナルリリース日：1999年09月22日
1. 雨の長崎
2. 港が見える丘
3. 別れのブルース
4. 湖畔の宿
5. あじさいブルース
6. 金沢ブルース
7. 有楽町で逢いましょう
8. 星の流れに
9. 夜霧のブルース
10. ハワイの夜
11. 東京の花売娘
12. 旅愁
◆「素晴らしき人生里見浩太朗芸能生活50周年記念」
オリジナルリリース日：2005年11月23日
1. 素晴らしき人生 Re-Mix
2. あなたと共に
3. 好きだった
4. 有楽町で逢いましょう
5. 黒い花びら
6. ふり向いてもくれない
7. 悲しい酒 (台詞)朝丘雪路
8. 恋の町札幌
9. 北の旅人
10. 川の流れのように
11. 花冷え
12. 北の都の物語
13. 新潟のひとよ
◆「里見浩太朗全曲集〜秘話・花冷え〜」
オリジナルリリース日：2018年10月03日
1. 秘話
2. 母を慕いて
3. 稲むらの火 ―濱口梧陵小傅より―
4. 花冷え
5. 夕顔
6. 花しぐれ
7. 愛あればこそ
8. 約束 -forever-
9. ふたりの旅路
10. 冬紅葉
11. 口笛の彼方に
12. 新潟のひとよ
13. 愛の行方
14. 桜の紋章
15. 花氷
16. 流星 〜いにしえの夜空へ〜