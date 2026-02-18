◾️配信作品一覧

各音楽配信サイト：https://lnk.to/satomikotaro

◆「華きずな／昭和生まれの風来坊」

オリジナルリリース日：1994年12月1日

1. 華きずな(※未配信楽曲)

2. 昭和生まれの風来坊

3. 華きずな （オリジナル・カラオケ）(※未配信楽曲)

4. 昭和生まれの風来坊 （オリジナル・カラオケ）





◆「花冷え／銀座川」オリジナルリリース日：1995年03月24日1. 花冷え2. 銀座川3. 花冷え （オリジナル・カラオケ）4. 銀座川 （オリジナル・カラオケ）◆「花氷／冬紅葉」オリジナルリリース日：1996年03月21日1. 花氷2. 冬紅葉3. 花氷 （オリジナル・カラオケ）4. 冬紅葉 （オリジナル・カラオケ）◆「北の都の物語／ラブ・ナイト・スポット」オリジナルリリース日：1996年06月05日1. 北の都の物語2. ラブ・ナイト・スポット3. 北の都の物語 （オリジナル・カラオケ）4. ラブ・ナイト・スポット （オリジナル・カラオケ）◆「夕顔／風のめぐり逢い」オリジナルリリース日：1998年03月04日1. 夕顔2. 風のめぐり逢い3. 夕顔 （オリジナル・カラオケ）4. 風のめぐり逢い （オリジナル・カラオケ）◆「あじさいブルース／箱根慕色」オリジナルリリース日：1998年07月23日1. あじさいブルース2. 箱根慕色3. あじさいブルース （オリジナル・カラオケ）4. 箱根慕色 （オリジナル・カラオケ）◆「雨の長崎／旅愁」オリジナルリリース日：1999年03月18日1. 雨の長崎2. 旅愁3. 雨の長崎 （オリジナル・カラオケ）4. 旅愁 （オリジナル・カラオケ）◆「桜（はな）の紋章／憧れ遊び」オリジナルリリース日：1999年10月21日1. 桜（はな）の紋章2. 憧れ遊び3. 桜（はな）の紋章 （オリジナル・カラオケ）4. 憧れ遊び （オリジナル・カラオケ）◆「愛の行方／さよなら京都」オリジナルリリース日：2000年05月24日1. 愛の行方2. さよなら京都3. 愛の行方 （オリジナル・カラオケ）4. さよなら京都 （オリジナル・カラオケ）◆「約束-forever-／横濱メルヘン」オリジナルリリース日：2001年01月24日1. 約束 -forever-2. 横濱メルヘン3. 約束 -forever- （オリジナル・カラオケ）4. 横濱メルヘン （オリジナル・カラオケ）◆「ものがたりは銀座／浮雲の果てに」オリジナルリリース日：2001年08月22日1. ものがたりは銀座2. 浮雲の果てに3. ものがたりは銀座 （オリジナル・カラオケ）4. 浮雲の果てに （オリジナル・カラオケ）◆「男の心情／素晴らしき人生」オリジナルリリース日：2001年12月16日1. 男の心情2. 素晴らしき人生 Re-Mix3. 男の心情 （オリジナル・カラオケ）4. 素晴らしき人生 Re-Mix （オリジナル・カラオケ）◆「おまえひとりさ／北の待ち人」オリジナルリリース日：2003年01月22日1. おまえひとりさ2. 北の待ち人3. おまえひとりさ （オリジナル・カラオケ）4. 北の待ち人 （オリジナル・カラオケ）◆「花冷え／花しぐれ／愛の行方」オリジナルリリース日：2003年11月21日1. 花冷え2. 花しぐれ3. 愛の行方4. 花冷え （オリジナル・カラオケ）5. 花しぐれ （オリジナル・カラオケ）6. 愛の行方 （オリジナル・カラオケ）◆「新潟のひとよ／終りのない旅」オリジナルリリース日：2005年05月25日1. 新潟のひとよ2. 終りのない旅3. 新潟のひとよ （オリジナル・カラオケ）4. 終りのない旅 （オリジナル・カラオケ）◆「ふたりの旅路／東京ミッドタウン」オリジナルリリース日：2007年06月06日1. ふたりの旅路2. 東京ミッドタウン3. ふたりの旅路 （オリジナル・カラオケ）4. 東京ミッドタウン （オリジナル・カラオケ）◆「稲むらの火ー濱口悟陵小傳よりー／マイ・ラブ・アゲイン」オリジナルリリース日：2008年04月09日1. 稲むらの火 ―濱口梧陵小傅より―2. マイ・ラブ・アゲイン3. 稲むらの火 ―濱口梧陵小傅より― （オリジナル・カラオケ）4. マイ・ラブ・アゲイン （オリジナル・カラオケ）◆「愛あればこそ／男のわかれ道」オリジナルリリース日：2009年06月03日1. 愛あればこそ2. 男のわかれ道3. 愛あればこそ （オリジナル・カラオケ）4. 男のわかれ道 （オリジナル・カラオケ）◆「流星〜いにしえの夜空へ〜／飲むほどに酔うほどに」オリジナルリリース日：2011年09月07日1. 流星 〜いにしえの夜空へ〜2. 飲むほどに 酔うほどに3. 流星 〜いにしえの夜空へ〜 （オリジナル・カラオケ）4. 飲むほどに 酔うほどに （オリジナル・カラオケ）◆「花と小父さん／恋の町札幌」オリジナルリリース日：2012年09月05日1. 花と小父さん2. 恋の町札幌3. 花と小父さん （オリジナル・カラオケ）4. 恋の町札幌 （オリジナル・カラオケ）◆「口笛の彼方に／涙して笑って候」オリジナルリリース日：2012年11月07日1. 口笛の彼方に2. 涙して笑って候3. 口笛の彼方に （オリジナル・カラオケ）4. 涙して笑って候 （オリジナル・カラオケ）◆「母を慕いて／ホテルサンタ・ローザ／男の駅舎〜セリフ入りスペシャルバージョン〜」オリジナルリリース日：2016年09月07日1. 母を慕いて2. ホテル サンタ・ローザ3. 男の駅舎 〜セリフ入りスペシャルバージョン〜(※未配信楽曲)4. 母を慕いて （オリジナル・カラオケ）5. ホテル サンタ・ローザ （オリジナル・カラオケ）6. 男の駅舎 （オリジナル・カラオケ）(※未配信楽曲)◆「秘話／リラの女」オリジナルリリース日：2018年08月29日1. 秘話2. リラの女3. 秘話 （オリジナル・カラオケ）4. リラの女 （オリジナル・カラオケ）◆「素晴らしき人生＜芸能生活40周年記念盤＞」オリジナルリリース日：1995年05月21日1. 花冷え2. 山のけむり3. 冬紅葉4. そして神戸5. 銀座川6. 華きずな(※未配信楽曲)7. 昭和生まれの風来坊8. 人生夢さぐり9. 小樽のひとよ10. 女ひとり11. 長崎の女12. 素晴らしき人生◆「里見浩太朗ツインパック」オリジナルリリース日：1999年03月18日Disc１1. 雨の長崎2. 花しぐれ3. 夕顔4. 銀座川5. 津和野川6. 北の旅人7. 箱根慕色8. 哀愁記9. 新潟ブルース10. あじさいブルース11. 恋の町札幌12. 風のめぐり逢い13. 冬紅葉（ＮＧ）14. 北の都の物語15. 藍子16. 黒い花びら17. 赤と黒のブルース18. 北を恋うる歌Disc21. 花冷え2. 好きだった3. 恋唄綴り4. 夜の銀狐5. 風が吹く時も(※未配信楽曲)6. 女ひとり7. 山のけむり8. 長崎の女9. 花氷10. 華きずな(※未配信楽曲)11. 人生夢さぐり12. 昭和生まれの風来坊13. 再会物語(※未配信楽曲)14. サヨナラ横浜15. ラブ・ナイト・スポット16. 旅愁17. 素晴らしき人生◆「雨の長崎」オリジナルリリース日：1999年09月22日1. 雨の長崎2. 港が見える丘3. 別れのブルース4. 湖畔の宿5. あじさいブルース6. 金沢ブルース7. 有楽町で逢いましょう8. 星の流れに9. 夜霧のブルース10. ハワイの夜11. 東京の花売娘12. 旅愁◆「素晴らしき人生里見浩太朗芸能生活50周年記念」オリジナルリリース日：2005年11月23日1. 素晴らしき人生 Re-Mix2. あなたと共に3. 好きだった4. 有楽町で逢いましょう5. 黒い花びら6. ふり向いてもくれない7. 悲しい酒 (台詞)朝丘雪路8. 恋の町札幌9. 北の旅人10. 川の流れのように11. 花冷え12. 北の都の物語13. 新潟のひとよ◆「里見浩太朗全曲集〜秘話・花冷え〜」オリジナルリリース日：2018年10月03日1. 秘話2. 母を慕いて3. 稲むらの火 ―濱口梧陵小傅より―4. 花冷え5. 夕顔6. 花しぐれ7. 愛あればこそ8. 約束 -forever-9. ふたりの旅路10. 冬紅葉11. 口笛の彼方に12. 新潟のひとよ13. 愛の行方14. 桜の紋章15. 花氷16. 流星 〜いにしえの夜空へ〜