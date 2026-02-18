jo0jiが、新曲「ひかりのうた」を本日配信リリースした。

本楽曲は、1月8日から放送開始したTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマである「よあけのうた」の続編的楽曲となっている。なお「ひかりのうた」は、3月4日に発売する「よあけのうた」CDのカップリング曲としても収録される。

◾️jo0ji コメント

一曲目にある「よあけのうた」がマイナスにあるメンタルがゼロにもどる曲としてつくったので、ゼロからプラスに向かう曲が次曲にあればいいなと思ってこの曲をつくりました。何をしたのかもう覚えていないし、覚えていられないけど、なんだかいつも何かしらにくたびれている。満身創痍、歩くのもやっと。まるで補助輪が外れた自転車のような有り様だ。それなのに、困難や理不尽は容赦なく降り注いでくる。だからといって不貞腐れてもしょうがない。どうにか諦めずにもがくしかないのだ。そんな姿を書きました。

無様にも、やけくそにも、馬鹿っぽくも聴こえるような内容ですが、自分の持ちうる最大出力のポジティブを込めた曲になっています。なんとか気分を出して、その気になって向かって行かなくてはいけない場面がきたら、この曲を助走にでも使ってください。

「よあけのうた」のCDパッケージは、通常盤・初回生産限定盤2種の計3形態がラインナップされている。通常盤は、虎杖悠仁の描き下ろし線画にデザインが施されたアニメ盤ともいえるジャケットに。通常盤の初回仕様には、アニメのジャケット絵柄のミニステッカーが封入される。CDには「よあけのうた」とカップリングに「ひかりのうた」「わかれのうた」の3曲を収録しており、通常盤のみ「よあけのうた」のAnime versionとinstrumentalを加えた計5曲が収録される。

初回生産限定盤A・BにはCDに加え、それぞれ2025年11月21日に行われた1stアルバムツアーの東京・EX THEATER ROPPONGI公演の模様を収録したBlu-rayが付属。初回生産限定盤Aは”jo0jiの入門盤”としてBlu-rayにライブ映像5曲が収録されている。初回生産限定盤Bは、Blu-rayにMC含む18曲がフル収録されている。

また、jo0ji初のファンクラブ限定ライブ＜磯遊び＞を7月に開催することが決定した。同CDには、2026年7月に行われるファンクラブ限定ライブの先行抽選シリアルが封入される。

◾️シングル「よあけのうた」

2026年3月4日（水）発売

予約：https://jo0ji.lnk.to/yoakenouta_all ◆先行配信「よあけのうた」

配信：https://jo0ji.lnk.to/Yoakenouta

※TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」EDテーマ ◆先行配信「ひかりのうた」

2026年2月18日（水）リリース

配信：https://jo0ji.lnk.to/Hikari_no_uta 初回生産限定盤A 通常盤（初回仕様） ・初回生産限定盤A：KSCL-3644〜3645 \2,750（税込）

※紙ジャケット仕様

・初回生産限定盤B：KSCL-3646〜3647 \6,600（税込）

※スリーブ仕様

・通常盤（初回仕様）：KSCL-3648 \1,650（税込）

※初回仕様：通常盤ジャケット絵柄ミニステッカー封入 ▼収録詳細

・CD（通常盤）

1.よあけのうた

2.ひかりのうた

3.わかれのうた

4.よあけのうたAnime size

5.よあけのうたAnime size -instrumental- ・CD（初回生産限定盤A・B共通）

1.よあけのうた

2.ひかりのうた

3.わかれのうた ・Blu-ray ※初回生産限定盤A

2025.11.21 jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』 at TOKYO・EX THEATER ROPPONGI

1.不屈に花

2.escaper

3.眼差し

4.条司

5.雨酔い ・Blu-ray ※初回生産限定盤B

2025.11.21 jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』 at TOKYO・EX THEATER ROPPONGI

1.不屈に花

2.ワークソング

3.明見

4.言焉

5.ランタン

6.駄叉

7.BAE

8.escaper

9.眼差し

10.cuz

11.Nukui

12.ゑ喪

13.条司

14.謳う

15.≒

16.雨酔い

17.スローバラード

18.onajimi 19.「よあけのうた」Music Video

20.「よあけのうた」Music Video -Behind The Scenes- 通常盤（初回仕様）：KSCL-3648 \1,650(tax in)

※初回仕様：通常盤ジャケット絵柄ミニステッカー封入

◾️＜jo0ji tour 2026「よあけまえ」＞ 2026年

5月10日（日）Zepp Nagoya 16:00/17:00

5月16日（土）Zepp Namba 17:00/18:00

5月22日（金）Zepp Haneda 18:00/19:00 ◆チケット

1F スタンディング：\6,000

2F 指定席：\7,000 ▼チケット 各プレイガイド先行受付中

https://sma-ticket.tstar.jp/artist/jo0ji

◾️＜jo0ji ファンクラブライブ 「磯遊び」＞ ＜大阪公演＞

日程:2026年7月3日（金）18:00開場/19:00開演

会場:なんばHatch

料金:全席指定 7,000円（税込）

【問】キョードーグループ 0570-200-888 (平日 12:00〜17:00) ＜東京公演＞

日程:2026年7月5日（日）17:00開場/18:00開演

会場:Zepp Shinjuku(TOKYO)

料金:1F スタンディング 6,000円（税込）

【問】ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日 12:00〜18:00) ＜鳥取公演＞

日程:2026年7月11日（土）17:00開場/18:00開演

会場:米子市文化ホール

料金:全席指定 7,000円（税込）

【問】YUMEBANCHI(岡山)086-231-3531 (平日 12:00〜17:00) ▼ファンクラブ ライブ 「磯遊び」チケット先行日程

・ファンクラブ先行受付期間

2026年2月18日（水）12:00〜2026年3月1日（日）23:59

https://smam.jp/s/sma01/news/detail/NEWS39712 ・「よあけのうた」CD封入先行期間

2026年3月4日（水）12:00〜2026年3月22日（日）23:59 ◆jo0ji official fan club「潮風交流CENTER」 2025年12月1日（月）10:00 より入会受付開始

https://smam.jp/jo0ji/