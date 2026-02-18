“奇跡の43歳”山川恵里佳、ミニ丈姿にネット騒然「スタイル抜群」「若すぎる」 2児の母
タレントの山川恵里佳が、18日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“奇跡の43歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
今回は「お仕事終わりにトレーニング！ 良い疲れで今日は気持ちよく眠れそう 最後の腹筋きつかったな」とつづり、ミニ丈のトレーニングウェア姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「若すぎる」などの声が集まった。
■山川恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）
