ベッカム家、21歳になる三男クルスを盛大にお祝い！ 一家総出のパーティーも長男ブルックリンは不在
ベッカム家の三男クルスが、記念すべき21歳の誕生日を迎えるにあたり、家族総出でパーティーが開催された。不仲が伝えられる長男ブルックリンの姿は見られなかったようだ。
【写真】三男クルスの誕生日パーティーに長男以外が集結 ヴィクトリアとエマ・バントンの2ショットも
ベッカム家の地元イギリスでは、かつての成人年齢である21歳は節目の誕生日として盛大にお祝いするのが習わし。またインテル・マイアミのオーナーを務めるデヴィッドとともに一家が度々滞在しているアメリカでも、飲酒が許される年齢として21歳の誕生日は特別なもの。ベッカム家では、2月20日に21歳となるクルスのため、一足早く、ロンドン・メイフェアにあるレストラン「The MAINE」にて、盛大にお祝いしたようだ。
DailyMailによると、「偉大なるビートルズを称える舞踏会」をテーマに、巨大なシャンデリアが輝く空間でラグジュアリーな食事会が開催され、ゲストたちはクルスの好みを反映したドレスコードに従い正装で出席した。前菜はチキンウィングまたはリブ、メインはハンバーガーかフィッシュタコスからそれぞれ選ぶコースメニューを堪能したという。
テーマに沿ってビートルズのトリビュートバンドが演奏したほか、主役のクルスも自身のバンド、Cruz Beckham And The Beakersとともにステージで演奏を披露。また、10歳年上の恋人ジャッキー・アポステルと母ヴィクトリア、妹ハーパーからの心温まるスピーチに、涙するシーンもあったようだ。
ヴィクトリアは、「一足早くクルスをお祝い！ 大好きよ」とキャプションを付け、この日撮影した写真をインスタグラムで公開。デヴィッドとヴィクトリア、クルスとジャッキー、ハーパー、次男ロメオと恋人キム・ターンブルの総勢7人が赤いカーテンの前でポーズを取る写真や、クルスとジャッキーのキスショット、そしてスパイスがールズ時代からの仲良しであるエマ・バントンとの2ショットもシェアされた。
なお、1月にインスタグラムで両親を批判する長文声明を発表した長男ブルックリンは、この日は不参加だった模様。そんな兄に対し、クルスは先日、兄弟3人の懐かしいショットをインスタグラムに投稿して、歩み寄りの姿勢をアピールしていた。また、14歳の末っ子ハーパーもバレンタインにあわせ、非公開のインスタグラムで3人の兄とプールで撮影した写真をシェア。「皆の事が大好き。言葉では言い表せない」とメッセージを添えていた。
引用：「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）
