Lucky Kilimanjaroが、デジタルシングル「Baby, world is yours」を本日デジタルリリースした。

2025年末、熊木幸丸（Vo）と大瀧真央（Syn）の第一子誕生報告を経て発表された本作は、我が子へ向けて書かれた、極めてパーソナルでありながら、聴く者すべての「大切な存在」を肯定する一曲になっているという。さらに、楽曲内には実際に誕生した際の「産声」がサンプリングされており、新しい生命が誕生したことに対する臨場感を、Lucky Kilimanjaroのサウンドと見事に溶けこませているとのこと。

本楽曲は、現在開催中のホールツアー＜LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE＞の初日、2月8日のグランキューブ大阪メインホール公演にてサプライズで初披露された。歌詞にある「I LOVE YOU」のリフレインでは、初めて聴く観客も一体となって合唱し、会場は多幸感あふれる空気に包み込まれたという。

現在、Lucky Kilimanjaroは自身初となる東名阪ホールツアー＜LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE＞を敢行中だ。残すは3月1日の愛知・岡谷鋼機 名古屋公会堂、そしてツアーファイナルとなる3月6日の東京・東京ガーデンシアターの2公演のみ。大瀧真央の産休に伴い、期間限定の5人体制で挑んでいる本ツアーは、ステージ構成を一新した特別なパフォーマンスを展開しており、ホール会場をまたたく間にダンスフロアへと変貌させているとのことだ。

◾️＜LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE＞ 2026年2月8日（日）大阪：グランキューブ大阪メインホール

2026年3月1日（日）愛知：岡谷鋼機名古屋公会堂

2026年3月6日（金）東京：東京ガーデンシアター ▼前売りチケット料金：\7,600円

◾️イベント出演情報 ◆＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -MOVE YOUR BODY-＞

【日程】4月18日（土）

【会場】神奈川県：KT Zepp Yokohama ◆＜OTODAMA’26＞

【日程】5月4日（月・祝）、5月5日（火・祝）

【出演日】5月4日（月・祝）

【会場】大阪府：泉大津フェニックス ◆＜CRAFTROCK FESTIVAL ’26＞

【日程】5月9日（土）、5月10日（日）

【出演日】5月10日（日）

【会場】東京都：立川ステージガーデン ◆＜TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026＞

【日程】5月16日（土）、5月17日（日）

【出演日】5月17日（日）

【会場】東京都：海の森公園

◾️「Baby, world is yours」

2026年2月18日（水）リリース

