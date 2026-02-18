吉澤嘉代子が、3月18日に発売する6thアルバム『幽霊家族』より「おとうと」を本日配信リリースした。

「おとうと」は、吉澤が実弟へ贈った楽曲で、卒業、進学、就職など新たな旅立ちを迎える少年少女に向けた応援歌だという。アレンジは「氷菓子」「鬼」「流星」など、これまでも吉澤嘉代子の数々の楽曲アレンジを担当している野村陽一郎氏担当した。

そして『幽霊家族』収録曲の作詞、作曲、編曲クレジットも解禁された。吉澤の弟・Novelty Box Orchestraによるオルゴールに吉澤の歌が乗った「Into the dream」「Out of the dream」がアルバムのオープニング、エンディングを飾る。新曲にはこれまでも吉澤の楽曲を手がけてきたゴンドウトモヒコ、野村陽一郎、佐藤優介らがアレンジで参加。さらに「わたしの犬」はイラストレーター・てらおかなつみとの共作詞、編曲にBabiを迎え、「ピーマン」では吉澤が敬愛する小説家・いしいしんじとの共作詞、さらに「ほおづき」「時の子」では気鋭のピアニスト・梅井美咲がアレンジを務めている。

さらに、リリースを記念したイベントの開催も決定した。吉澤の故郷である埼玉県川口市のアリオ川口を皮切りに、大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店、東京・タワーレコード新宿店で開催する。アリオ川口ではピアノに梅井美咲を迎えたスペシャル編成で、大阪・新宿では吉澤の弾き語りのミニライブ、さらに『幽霊家族』購入者にジャケットサイン会を実施する。

◾️6thアルバム『幽霊家族』

2026年3月18日（水）発売 完全生産限定盤 通常盤 予約：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/yoshizawakayoko/yureikazoku.html ○完全生産限定盤（CD+Blu-ray）

VIZL-2514 ￥13,200（税込）

『幽霊家族』特装写真箱─束ねられた写真たち─

CD：通常盤と同内容

Blu-ray：

「夢で会えたってしょうがないでショー」2025年4月20日 日比谷野外音楽堂

・ガリ

・鬼

・月曜日戦争

・アボカド

・面皰

・曇天

・恥ずかしい

・たそかれ

・化粧落とし

・シーラカンス通り

・地獄タクシー

・綺麗

・泣き虫ジュゴン

・ぶらんこ乗り

・残ってる

・未成年の主張 ＜アンコール＞

・ものがたりは今日はじまるの

・メモリー

・らりるれりん ○通常盤（CDのみ）

VICL-66130 ￥3,520（税込）

CD（全12曲収録）

01.Into the dream

作詞：吉澤嘉代子

作曲・編曲：Novelty Box Orchestra 02.あの家はもうない

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：ゴンドウトモヒコ 03.おとうと

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：野村陽一郎 04.わたしの犬

作詞：吉澤嘉代子、てらおかなつみ

作曲：吉澤嘉代子

編曲：Babi 05.ピーマン

作詞：吉澤嘉代子、いしいしんじ

作曲：吉澤嘉代子

編曲：ゴンドウトモヒコ 06.幽霊

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：佐藤優介 07.うさぎのひかり

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：ROTH BART BARON 08.ほおづき

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：梅井美咲 09.たそかれ

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：横山裕章 10.時の子

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：梅井美咲 11.メモリー

詞曲：吉澤嘉代子

編曲：小西遼(象眠舎, CRCK/LCKS) 12.Out of the dream

作詞：吉澤嘉代子

作曲・編曲：Novelty Box Orchestra ○VICTOR ONLINE STORE限定セット

・完全生産限定盤＋CD＋アクスタ ￥18,150（税込）

・通常盤＋CD＋アクスタ ￥8,470（税込）

歌う星アクスタ ライブCD：

「歌う星ツアー」2025年11月21日 東京キネマ倶楽部

01.うさぎのひかり(op)

02.涙の国

03.グミ

04.流星

05.曇天

06.月曜日戦争

07.ニュー香港

08.ギャルになりたい

09.ムーンライト伝説

10.シーラカンス通り

11.サービスエリア

12.ルシファー

13.東京絶景

14.ミューズ

15.うさぎのひかり

＜アンコール＞

16.メモリー

17.夢はアパート ▼VICTOR ONLINE STORE限定早期予約キャンペーン

対象期間中、VICTOR ONLINE STOREにて対象商品をご予約頂いた方に、下記特典をプレゼント致します。大変貴重な特典となりますので、ぜひ奮ってご予約ください。

【対象商品】

吉澤嘉代子 2026年3月18日（水）発売 6thアルバム『幽霊家族』

VICTOR ONLINE STORE限定セット

・完全生産限定盤＋CD＋アクスタ

・通常盤＋CD＋アクスタ

【対象期間】

〜2026年2月4日（水）23:59

【キャンペーン特典】

・完全生産限定盤＋CD＋アクスタ セット

吉澤嘉代子直筆お名前＆サイン入り「幽霊家族」告知ポスター(B2サイズ)

・通常盤＋CD＋アクスタ セット

吉澤嘉代子直筆サイン入り「幽霊家族」告知ポスター(B2サイズ) ▼チェーン店別先着購入特典

タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄A〉

HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄B〉

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄C〉

ビクターオンラインストア：『幽霊家族』オリジナルフォトカード 〈絵柄D〉

セブンネットショッピング：『幽霊家族』アクリルキーホルダー

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。 ◆リリースイベント

＜埼玉＞

日時：2026年3月21日（土） 14:00開催

場所：アリオ川口 1Fセンターコート

内容：フリーライブ＆ジャケットサイン会

＊梅井美咲さんとのスペシャル編成でのライブとなります ＜大阪＞

日時：2026年3月29日（日）13:30集合／14:00スタート

場所：タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース

内容：弾き語りミニライブ＆ジャケットサイン会 ＜東京＞

日時：2026年4月4日（土）13:30集合／14:00スタート

場所：タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース

内容：弾き語りミニライブ＆ジャケットサイン会 詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026841/153.html

◾️＜吉澤嘉代子「ホールツアー 2026」＞ 2026年5月1日（金）大阪・NHK大阪ホール

開場18:00 / 開演19:00 2026年5月9日（土）東京・NHKホール

開場17:00 / 開演18:00 ▼チケット

指定席 8,800円（税込）

おみやげ付き前方指定席 12,000円（税込） ▼各プレイガイド先行

受付期間：2月20日（金）12:00〜3月1日（日）23:59

イープラス：https://eplus.jp/yoshizawakayoko/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/yoshizawakayoko/

ローチケ：https://l-tike.com/yoshizawakayoko