こはならむが、初となるベストアルバム『Time With You』を本日リリースした。

本作は、こはならむがこれまで歌い紡いできた楽曲を一枚に凝縮した、全18曲収録のアルバムになっている。2月13日に公開された劇場版『僕の心のヤバイやつ』挿入歌の「神様の秒針を壊した」をはじめ、TVアニメ『僕の心のヤバイやつ』エンディングテーマ「数センチメンタル」、「恋してる自分すら愛せるんだ」、TVアニメ『友達の妹が俺にだけウザい』エンディングテーマ「星の鼓動」、さらにカンザキイオリ提供楽曲「人生に期待をしてはいけない」などを収録している。

そして、2026年3月22日に東京・浅草花劇場にてアコースティックワンマンライブの開催が決定した。ライブ終了後にはアルバム購入者限定のサイン会も実施する。日本では初となる宛名付きサインも行われる予定とのことだ。

◾️ベストアルバム『Time With You』

2026年2月18日（水）リリース 購入：https://kohanalam.lnk.to/TimeWithYou_CD

配信：https://kohanalam.lnk.to/TWY

通常盤：3,300円 ▼収録楽曲（全18曲）

1.神様の秒針を壊した

(劇場版「僕の心のヤバイやつ」挿入歌)

2.数センチメンタル

(TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」第一期エンディングテーマ)

3.刹那、夏が終わっていく

4.人生に期待をしてはいけない

5.不完全花

6.星の鼓動

(TVアニメ「友達の妹が俺にだけウザい」エンディングテーマ)

7.ぜんぶ嫌いだ

8.不器用なぼくが捧げる花

9.心做し

10.ごめんなんか聞きたくなかった

11.Attitude

(TVドラマ「DIY!! -どぅー·いっと·ゆあせるふ-」エンディングテーマ)

12.涙の融点

13.Tonight ~月の下眠る君~

14.おとぎ話の主人公

15.ミカイタク イマ

(帝京平成大学 WEB CMソング)

16.Iam

17.ひとりじゃないんだ

(スマホゲーム 「雀魂」5周年記念ムービーテーマソング)

18.恋してる自分すら愛せるんだ

(TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」第ニ期エンディングテーマ)

◾️＜こはならむ Acoustic Oneman Live 「Time With You」＞ 2026年3月22日（日）

開場 15:00 / 開演 16:00

会場：浅草花劇場（東京都台東区浅草2丁目28-1） ▼チケット料金

指定席 11,587円（税込）※特典付

ローチケ：https://l-tike.com/kohanalam/

イープラス：https://eplus.jp/kohanalam/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/kohanalam/