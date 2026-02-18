こはならむ、ベストアルバム『Time With You』本日リリース。劇場版『僕の心のヤバイやつ』挿入歌「神様の秒針を壊した」収録も
こはならむが、初となるベストアルバム『Time With You』を本日リリースした。
本作は、こはならむがこれまで歌い紡いできた楽曲を一枚に凝縮した、全18曲収録のアルバムになっている。2月13日に公開された劇場版『僕の心のヤバイやつ』挿入歌の「神様の秒針を壊した」をはじめ、TVアニメ『僕の心のヤバイやつ』エンディングテーマ「数センチメンタル」、「恋してる自分すら愛せるんだ」、TVアニメ『友達の妹が俺にだけウザい』エンディングテーマ「星の鼓動」、さらにカンザキイオリ提供楽曲「人生に期待をしてはいけない」などを収録している。
そして、2026年3月22日に東京・浅草花劇場にてアコースティックワンマンライブの開催が決定した。ライブ終了後にはアルバム購入者限定のサイン会も実施する。日本では初となる宛名付きサインも行われる予定とのことだ。
◾️ベストアルバム『Time With You』
2026年2月18日（水）リリース
購入：https://kohanalam.lnk.to/TimeWithYou_CD
配信：https://kohanalam.lnk.to/TWY
通常盤：3,300円
▼収録楽曲（全18曲）
1.神様の秒針を壊した
(劇場版「僕の心のヤバイやつ」挿入歌)
2.数センチメンタル
(TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」第一期エンディングテーマ)
3.刹那、夏が終わっていく
4.人生に期待をしてはいけない
5.不完全花
6.星の鼓動
(TVアニメ「友達の妹が俺にだけウザい」エンディングテーマ)
7.ぜんぶ嫌いだ
8.不器用なぼくが捧げる花
9.心做し
10.ごめんなんか聞きたくなかった
11.Attitude
(TVドラマ「DIY!! -どぅー·いっと·ゆあせるふ-」エンディングテーマ)
12.涙の融点
13.Tonight ~月の下眠る君~
14.おとぎ話の主人公
15.ミカイタク イマ
(帝京平成大学 WEB CMソング)
16.Iam
17.ひとりじゃないんだ
(スマホゲーム 「雀魂」5周年記念ムービーテーマソング)
18.恋してる自分すら愛せるんだ
(TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」第ニ期エンディングテーマ)
◾️＜こはならむ Acoustic Oneman Live 「Time With You」＞
2026年3月22日（日）
開場 15:00 / 開演 16:00
会場：浅草花劇場（東京都台東区浅草2丁目28-1）
▼チケット料金
指定席 11,587円（税込）※特典付
ローチケ：https://l-tike.com/kohanalam/
イープラス：https://eplus.jp/kohanalam/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/kohanalam/
