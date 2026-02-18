ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。１８日に日本スケート連盟が公式インスタグラムを更新し、取材に訪れた元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」の亀梨和也との３ショットを公開した。

公式インスタでは「お祝いに来てくださった亀梨和也さんに金メダルをかけていただきました！」と記し、亀梨の首に金メダルをかけたショットを投稿。「いつも温かく応援していただき、ありがとうございます！」とつづった。

また、亀梨が「以前インタビューさせていただいたりくりゅうペア金メダル 最高に感動しました！」と投稿したストーリーズを引用して、ストーリーズにもアップした。

この投稿には「亀梨くん現地で見れて良かったね！しかも貴重な金メダル掛けて頂いて…」「りくりゅうに挟まれる亀梨くん 感動感激でまた泣いています。Ｇｏｉｎｇ亀梨くんのインタビューを楽しみにしています」「おぉー。貴重な金メダルをかけてるお姿がみれるなんて！Ｇｏｉｎｇでのステキな出会いが最高の舞台での再会になりましたね」「すごーーい！貴重な金メダルを２つともかけてる」「かめちゃんよかったね」「またまた大感動」「金メダル２つもかけてもらって嬉（うれ）しそう 感動の３ショット」「りくりゅうペアと亀ちゃんとご一緒出来てる！眼福です！」などのコメントが寄せられた。