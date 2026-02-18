ハリウッドの名優ロバート・デュヴァルさんが2月15日、95歳で亡くなった。妻ルチアナさんによると、自宅で愛に包まれ安らかに息を引き取ったという。



【写真】仲むつまじいご夫婦でした

ルチアナさんはSNSで「昨日、最愛の夫であり大切な友、そして私たちの時代で最も偉大な俳優の一人に別れを告げました。自宅で、愛と安らぎに囲まれて静かに旅立ちました」とコメント。「世間にとって彼はアカデミー賞受賞俳優で、監督で、語り部。でも私にとってはすべてでした」と深い愛情をにじませた。



ロバートさんは1931年1月、米カリフォルニア州サンディエゴ生まれ。舞台で注目を集めた後、『ブリット』『勇気ある追跡』『マッシュ』などで存在感を発揮。『ゴッドファーザー』（1972）でトム・ヘイゲン役を演じ、続編にも出演。『地獄の黙示録』（1979）ではキルゴア中佐を怪演した。『テンダー・マーシー』（1983）でアカデミー主演男優賞を受賞。エミー賞2度受賞。引退は公表せず、最期まで俳優人生を全うした。



ロバートさんの訃報を受け、長年の盟友たちが哀悼の言葉を寄せた。ロバート・デ・ニーロは「ボビーに神のご加護を。僕も95歳まで生きられたらいい。安らかに眠ってほしい」とコメント。『ゴッドファーザー』で共演したアル・パチーノも「生まれながらの俳優だった。彼と仕事ができたことは名誉だった。その才能と理解力、類まれな才能は永遠に記憶される。彼がいなくなるのが本当に寂しい」と、その死を惜しんだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）