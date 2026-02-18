クロップ氏はリバプールやドルトムントで指揮した名監督

現在開催中のミラノ・コルティナ五輪に突如、サッカー界の大物が現れた。

現地時間2月17日に行われたバイアスロン男子30キロリレー。そこにイングランド・プレミアリーグ、リバプールなどで指揮を執ったユルゲン・クロップ氏がゲストとして参加し、話題を呼んでいる。英放送局「BBC」が伝えている。

バイアスロンは、クロスカントリースキーとライフル射撃を組み合わせた競技。30キロリレーは、4人1組のチーム戦。全員がフリー走法で7.5キロを滑り、各走者が2回の射撃を行う。合計タイムではなく、最終的にゴールした順序で順位が決定される。

クロップ氏は最終周回を知らせるベルを鳴らすゲストとして参加。同メディアは「冬季オリンピックに誰が現れたか見てみろ！ユルゲン・クロップがバイアスロン男子4×7.5kmリレー最終周回のスタートのベルを鳴らしました」と写真と共に伝えた。

これにはサッカーファンも反応。「どこへ行っても伝説的な存在感」「幸せそう」「どこにでも出没する」「人生を楽しんでる」「なんか面白いなこの画」「人生を謳歌してる」とコメントが並んだ。

ドイツ人のクロップ氏は、ドイツ1部ドルトムントやリバプールで数々のタイトルを取った名監督。2023-2024シーズン限りでリバプールの監督を退任した後は、レッドブル・グループのグローバルサッカー部門責任者を務めている。（FOOTBALL ZONE編集部）