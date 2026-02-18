MLB・ブルージェイズのキャンプに参加している岡本和真選手。2日連続でライブBPにも参加し、NPBでプレーした経験を持ち現在はチームメートであるポンセ投手とも対戦しました。

キャンプ2日目となるこの日、岡本選手は守備練習などをこなすと、フリー打撃では27スイング中2本塁打を放ちます。その後はライブBPにも参加。3投手と対戦し、日本ハムや楽天でプレーした経験を持つポンセ投手からは、レフトにわずかに切れる大ファウルを放ちました。

2日連続でのライブBPには「今日はまた違うピッチャーと対戦できたのですごい良かったです」と充実感。現在の意識については「結果とかではなく、球に対して自分の感覚、実戦感覚なんで、思い切って振っていこうと思っています」と明かします。

ポンセ投手から放った特大ファウルがホームランだったのでは、という問いには「どうでしたかね？ちょっとホームランかなとも思いつつ、風で流れましたけど、皆さんは分かったんじゃないですか？」と逆に質問。「僕もよく分からないですけど、前飛んでうれしかったです」と笑顔を見せました。

さらにこの日はレフト方向へ鋭い打球を放つ場面も。「色んな工夫をしながらやっているので、たくさん練習して、こういう機会を少しでも多く使えるようにやっていきたいと思います」と手応えをのぞかせました。