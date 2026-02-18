菊川怜、温泉でしっとり入浴ショット公開 「ワオッ！」「サービスショット」「観ます〜！」と反響
俳優の菊川怜（47）が18日、自身のインスタグラムを更新。温泉での入浴ショットを公開した。
【写真】温泉での入浴ショットを公開した菊川怜
菊川は、番組「歴史温泉 戦国武将・『豊臣兄弟！』編」の放送を告知し「温泉と武将の深い繋がりについてご案内します」と紹介。今回は和倉温泉を訪れたことを明かし「ぜひご覧下さい！」と呼びかけた。なお、掲載した写真については「タオルは許可を頂いています」と説明を添えている。
この投稿にフォロワーからは「ワオッ！セクシー」「サービスショット ありがとうございます」「短髪の笑顔 お似合い」「観ます〜！」などのコメントが寄せられている。
【写真】温泉での入浴ショットを公開した菊川怜
菊川は、番組「歴史温泉 戦国武将・『豊臣兄弟！』編」の放送を告知し「温泉と武将の深い繋がりについてご案内します」と紹介。今回は和倉温泉を訪れたことを明かし「ぜひご覧下さい！」と呼びかけた。なお、掲載した写真については「タオルは許可を頂いています」と説明を添えている。
この投稿にフォロワーからは「ワオッ！セクシー」「サービスショット ありがとうございます」「短髪の笑顔 お似合い」「観ます〜！」などのコメントが寄せられている。