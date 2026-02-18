「出張費用を競馬やパチンコに…」盗んだバイクで“ひったくり” 30歳男逮捕…120ｍ引きずられた女性全治4週間のけが　東京・大田区

盗んだ原付バイクで女性に後ろから近づき、バッグを奪おうと女性を引きずりけがをさせたとして、男が逮捕された。男は女性を転倒させ、約120ｍ引きずったという。男は出張費をギャンブルに使い込み「お金が必要だった」と供述している。

追い抜きざまに女性のバッグを

東京・大田区の池上署で17日朝に撮影されたのは、うつむきながら車に乗り込む男だ。

男は大内隆寛容疑者（30）だ。

大内容疑者は2025年12月、原付バイクで30代女性の背後から近づき、追い抜きざまに女性のバッグを奪おうとした。

その際に、女性を転倒させたうえ、約120ｍにわたり引きずり、全治4週間のけがをさせた疑いが持たれている。

「会社の出張に行く予定だったが…」

調べに対し大内容疑者は「間違いありません。会社の出張に行く予定だったが、出張費用を競馬やパチンコに使ったため、お金が必要だった」と容疑を認めている。

大内容疑者は盗んだデリバリー用のバイクを犯行に使っていて、現場周辺でターゲットを探していたという。

（「イット！」 2月17日放送より）