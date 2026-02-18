『葬送のフリーレン』3位！ ABEMA「冬アニメ」週間ランキング発表
ABEMAは、2月9日週に視聴された「アニメ週間ランキング」を発表した。先週2位だった『葬送のフリーレン』は3位となり、1位は『呪術廻戦』、2位は『【推しの子】』となっている。
2月9日週のランキングでは、『呪術廻戦』が引き続き首位をキープし7週連続1位に。また、『【推しの子】』が1つ順位をあげ2位にランクイン。3位に『葬送のフリーレン』、4位に『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』、5位に『魔術師クノンは見えている』が続き、それぞれTOP5をキープする結果となった。
■2月9日週ランキング
・1位：『呪術廻戦』
・2位：『【推しの子】』
・3位：『葬送のフリーレン』
・4位：『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』
・5位：『魔術師クノンは見えている』
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。アニメ第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』は、転生によって皇帝の十三番目の子供という恵まれた地位を得た主人公・ノアが、生まれつきレベル上限、従えた他人の能力を自分の能力にプラスできるチートスキルにより無双していく、異世界統治ファンタジー。
『魔術師クノンは見えている』は、盲目の天才魔術師が織りなす魔術探求ファンタジー。少年クノンは生まれつき目が見えない。それでも魔術を習い始めて僅か五ヶ月で教師の実力を追い越すほどの天才魔術師。そんなクノンが魔道具や魔術を学問として突き詰め、“必ず魔術で目を作るんだ”という目標に向かって好奇心で世界を切り拓く魔術探求ファンタジーとなっている。
