第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログで、在来線を利用した移動について投稿しました。

【写真を見る】【花田虎上】「在来線も普通に乗ります」意外な電車移動を報告 「私が座ると邪魔かなぁ」体格ゆえの悩みに反響





花田さんは「在来線」と題した投稿で、「渋滞もなく時間が読める電車移動 遅延は時々ありますが大した時差ではありません」と電車移動の利点を挙げ、「新幹線だけではなく在来線も普通に乗ります」と述べています。









また花田さんは電車内での振る舞いについても言及。「座ることもありますが私が座ると邪魔かなぁと思って立つことが多いです」と自身の体格を考慮した配慮を示しつつも、「座れたら座った方が楽ですよねぇ」と本音も漏らしています。









同投稿では、インプラント治療の経過についても触れており、「仕事の合間に抜歯行ってきます！」と、新たな治療への予定を報告。以前から進めている「インプラントの手術も順調です」と、継続的な治療の進捗状況も伝えています。









この投稿に、「在来線に乗車されるお兄ちゃんに親･近･感･」「在来線も普通に利用するんですね 邪魔だなんてそんな事ないですよ！」「気遣い過ぎです 普通に座ってくださいね」「時間が読めないお車移動をされず予約時間にも間に合い渋滞イライラもないですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】