高市首相は18日、特別国会の開会にあたって開かれた自民党の両院議員総会で挨拶し、衆院選での自民党の公約パンフレットを掲げ、「改めて暗記するまで読み込んでいただき、ここに掲げた政策を、最も迅速かつ効果的に進められる方法を党内で議論をして、一丸となって実行してまいりましょう」と呼びかけた。

あいさつの中で高市首相は「新人議員の皆様を心より歓迎いたします」と述べ、一昨年の衆院選での落選を経て今回返り咲いた議員に対しては「1年4ヶ月、本当に歯を食いしばって選挙区を歩き続けて来られた皆様、おかえりなさいませ！」と述べた。

その上で「自民党そして日本維新の会の与党で合計352という非常に大きな議席をいただくことになった。私たちは国民の皆様からいただいた大きなご期待にしっかりとお答えしていかなければならない。日本列島を強く豊かにするために、自民党として今回の総選挙で、掲げた政権公約、この公約を掲げて国民の皆様の審判を仰ぎ、その結果、私たちはご信任を賜った。まさにこれは国民の皆様との大切なお約束だ」と強調した。

そして「皆様もうすでに読み込んでいらっしゃるとは思うが、改めて暗記するまで読み込んでいただき、ここに掲げた政策を、最も迅速かつ効果的に進められる方法を党内で議論をして、一丸となって、実行してまいりましょう」と呼びかけた。

さらに「とにかく今年いくつの公約を実現できるか、来年いくつの公約を実現できるか、それがまさに来年の統一地方選挙そして再来年の参議院議員選挙において、自民党に信頼をいただけるか、これに全てかかっている。その結果がまた、その次の衆議院議員選挙へと繋がっていく。日本国憲法の改正、皇室典範の改正、ここにもしっかりと挑戦をしてまいりましょう」と述べた。