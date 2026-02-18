特別国会が召集　大阪市議を３期１０年務めた新人「国会を知らないからこそ違い感じることができる。頑張りたい」　関西選出の議員ら続々と登院

２月１８日、特別国会が召集され、関西選出の新人議員らも続々と登院しました。



１８日午前８時、国会議事堂の正門が開くと、今月の衆議院選挙で当選した議員たちが続々と登院しました。



大阪２区で初当選した日本維新の会の高見亮議員は、大阪市議を３期１０年務め、満を持しての国政進出です。



（日本維新の会・新人 高見亮衆院議員）「国会を知らないからこそ違いを感じることができると思うので、この数か月の感覚をしっかり大事に、いろんなものを感じながら頑張っていきたい」





大阪の小選挙区で唯一、維新から議席を奪い返した自民党の谷川とむ議員は、約１年３か月ぶりの国会です。（自民党 谷川とむ衆院議員）「物価高で多くの人たちが苦しんでいる。しっかりと経済を成長させて、できるだけ豊かに暮らしていける泉州地域・日本をつくっていきたい」去年の参院選に続いて衆院選でも躍進した参政党の新人は…（参政党・新人 石川勝衆院議員）「１５年にわたって地方政治やってきたので、そういう意味では新人のなかでもみんなをまとめていく役割を果たさないといけない」改選前から大きく議席を減らした中道改革連合。小選挙区で数少ない当選を果たした泉健太議員は…（中道改革連合 泉健太衆院議員）「われわれからすれば暗雲が立ち込めているスタートかもしれないですね。物価高対策、インフレ対策にわれわれも少人数ですが力を尽くせるか」特別国会の会期は７月１７日までの１５０日間です。